۱۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

اخبار کوتاه/

نمایشگاه خط و نقاشی در دانشگاه آزاد اسلامی اهر برپا شد

اهر - خبرگزاری مهر: نمایشگاه هنر و ادبیات دینی با همکاری زوج هنرمند اهری در محل سالن کتابخانه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه بیش از 40 اثر نقاشی سمیه موحد در زمینه مینیاتور، طبیعت، نقاشی روی چرم به صورت رئال و بیش از 45 اثر خط نستعلیق حسین جبار اهری به مدت یک هفته در معرض دید علاقه مندان خواهد بود.
    
کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی در دانشگاه آزاد اهر برگزار شد

به همت معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اهر اولین کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی (پروپوزال) در محل این دانشگاه برگزار شد.

نادر اسدی گفت: برای ارتقای علمی پایان نامه ها و مقالات دانشجویان و فعالیت مضاعف در حوزه تحقیق و پژوهش این کارگاه ها به ترتیب در سایر دانشکده ها نیز اجرا خواهد شد.

