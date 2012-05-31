برترینهای جشنواره فیلم اشراق در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم تجلیل از برترین های جشنواره فیلم اشراق قبل از ظهر پنج شنبه با حضور جمعی از هنرمندان، کارگردانان، تهیه کنندگان، طلاب و فضلای حوزه علمیه، قائم مقام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و... در مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد از تعداد 23 نفر از هنرمندان حائز رتبه‌های اول تا سوم با اهداء لوح سپاس، تندیس جشنواره و هدایای نقدی تقدیر شد.

این جشنواره بر اساس ملاک‌هایی چون ایجاز در بیان تصویری، ساختار روایی مناسب، یافتن سوژه جدید، ساختار منسجم، اقتباس درست از یک موضوع واقعی و... از شرکت کنندگان و ارائه دهندگان آثار تجلیل به عمل آورد.

همچنین از سید مهدی موسوی، مرتضی راوش و حسین محمودی فرد در بخش نویسندگی فیلمنامه، محمد حسین حبیبی احمدآبادی در بخش ویژه طلاب هنرمند تجلیل شد.

طاهره بیاتی نیا، علی اصغر اخمدی مقدم، محمد حسین صفری، و آقایان سعید اصغرزاده و علی عراقی به طور مشترک در بخش اصلی فیلمنامه برگزیده شدند.

در ادامه همچنین حجت الاسلام علی اصغر سعادتی، هادی نادری، حجت الاسلام سید کریم قاسم‌زاده و جواد یقموری در بخش ویژه فیلم کوتاه مستند، حمیدرضا عطارد، هومن عین اللهی، جواد دلیری و سید مهدی موسوی در بخش اصلی فیلم کوتاه مستند و آقایان محمد جواد قاسم‌پور و محمد کاتبی یه طور مشترک در بخش پویا نمایی حائز تقدیر شناخته شدند.

علی آقامحمدی و حمید شاهمرادی در بخش فیلم داستانی کوتاه ویژه و روح انگیز شمس و روح الله بهرامی در بخش داستانی ویژه تقدیر شدند.