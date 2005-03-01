تيم كيك بوكسينگ خراسان در مسابقات قهرماني كشور شركت مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" از مشهد تيم خراسان براي شركت درمسابقات انتخابي تيم ملي و قهرماني كشورتحت عنوان جام خليج فارس به تهران سفر خواهد كرد.

اين گزارش مي افزايد: سبك كيك بوكسينگ 2 ماه است كه در استان خراسان فعاليت خود راآغاز كرده و هم اكنون در شهرستانهاي مشهد، بجنورد ، بيرجند ، تربيت جام ، فريمان نماينده فعال دارد. شايان ذكر است: يكي از اعضا اين تيم نيز عضو تيم ملي كشورمي باشد.