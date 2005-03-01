مسابقات انتخابي تيم ملي بوكس فردا به پايان مي رسد

به گزارش خبرنگار " مهر" تيم ملي بوكس كشورمان با 8 بوكسوردرتاريخ سوم فروردين ماه راهي باكوخواهد شد تا اردوي مشترك يك هفته اي را با بوكسورهاي آذربايجاني به انجام رساند.

تيم ملي بوكس كشورمان خود را براي مسابقات بين المللي دهه فجر كه با حضور34 كشور خارجي ، ارديبهشت ماه درشهر اصفهان برگزارمي شود آماده مي كند.