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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۱۳

مسابقات انتخابي تيم ملي بوكس فردا به پايان مي رسد

مسابقات بوكس انتخابي تيم ملي كه از چند روز پيش در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي آغاز شده بود فردا با شناخت نفرات تيم ملي به پايان خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار " مهر" تيم ملي بوكس كشورمان با 8 بوكسوردرتاريخ سوم فروردين ماه راهي باكوخواهد شد تا اردوي مشترك يك هفته اي را با بوكسورهاي آذربايجاني به انجام رساند.
تيم ملي بوكس كشورمان خود را براي مسابقات بين المللي دهه فجر كه با حضور34 كشور خارجي ، ارديبهشت ماه درشهر اصفهان برگزارمي شود آماده مي كند.

کد مطلب 161684

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