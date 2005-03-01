البرادعي: آژانس درباره منشا آلودگي هاي ايران و موضوع سانتريفوژ ها پيشرفت حاصل كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سايت خبري آژانس بين المللي انرژي اتمي، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در بيانيه خود كه روز گذشته به مناسبت نخستين روز برگزاري نشست شوراي حكام صادر كرد، درباره اجراي پادمان ها در جمهوري اسلامي ايران گفت: نوامبر گذشته دبير خانه آژانس گزارش مبسوطي درباره بررسي هاي آژانس درباره اطلاعات ايران از تعهدات پادماني ان پي تي و تعليق داوطلبانه غني سازي و فرآوري از سوي اين كشور، صادر كرد.

از زماني كه اين گزارش منتشر شد، ايران طبق توافق نامه پادمان ها و پروتكل الحاقي، دسترسي آژانس به مواد و تاسيسات هسته اي و ديگر مكان ها در اين كشور يعني بازرسي شفاف از سايت هاي نظامي را تسهيل كرده است.

وي درادامه سخنانش تصريح كرد ما با بازبيني اظهارات ايران و انجام بازرسي ها و ديگر فعاليت هاي مربوط به بررسي، به اجراي تدابير پروتكل الحاقي ادامه داديم. آژانس همچنين بررسي تعليق داوطلبانه غني سازي و فرآوري كه از سوي ايران به عمل آمد را نيز ادامه داد و در دو زمينه پيشرفت هايي حاصل كرد. اين دو زمينه يكي منشاء آلودگي تجهيزات در مناطق مختلف ايران و ديگري موضوع سانتريفوژهاي ايران بود كه در اظهاراتش آمده بود.

البرادعي در ادامه آورده است: معاونت پادمان هاي آژانس بعدا درباره اين دو موضوع به تفضيل سخن خواهد گفت.

وي خاطرنشان كرد: همانطور كه آژانس مشغول بررسي هاي بيشتر براي پاسخ دهي به سوالات باقي مانده درباره برنامه هاي هسته اي ايران است، من ايران را به شفافيت كامل درباره تمام فعاليت هاي هسته اي دعوت مي كنم. در برخي موارد هنوز به دست آوردن اطلاعات از ايران معلق مانده است كه همين موضوع سبب به تعويق افتادن كار ما مي شود. همانطور كه در نشست قبلي شوراي حكام هم اعلام كردم، با توجه به اينكه ايران در گذشته برخي فعاليت هاي هسته اي خود را پنهان كرده است، نوعي عدم اعتماد ايجاد شده است و به همين دليل لازم است ايران همكاري لازم را با آژانس انجام دهد تا روند اعتماد سازي كامل گردد و اطمينان حاصل شود.