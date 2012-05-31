به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث طهماسبی معاون امور استانهای سازمان صدا وسیما در مراسم معرفی مدیر کل جدید صدا و سیمای گلستان در گرگان گفت: با تولید برنامههای امید بخش و دین محور که نشر اخلاق اسلامی و تحکیم بنیان خانواده اولویت اصلی آن است، روحیه نشاط و شادابی را در جامعه ایجاد خواهیم کرد.
وی همچنین با اشاره به ترویج امور خیر و برکات این برنامهها و عدالت محوری در جامعه افزود: حضور پررنگ مردم در برنامه با نگاه عدالت محورانه و سهم برای تمامی مناطق کشور در رسانه ملی از اولویت های اساسی سازمان صداوسیماست، به طوری که مردم باید خود را در قاب تصویر و جعبه صدا ببینند و بشنوند.
طهماسبی با اشاره به فرارسیدن ایام ارتحال جانسوز حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی افزود: پاسداری از آرمانهای امام راحل و انتقال اندیشه های ناب ایشان به آیندگان از مهمترین وظایف رسانه ملی است.
معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما درباره تولیدات و توانمندیهای شبکههای استانی گفت: مراکز استانها در سال گذشته توانستند ماموریتهای محوله سازمان را به خوبی انجام دهند. ارتقای ساعت پخش تولید و انجام تولیدات فاخر و ممتاز از آن جمله است.
در حال حاضر 33 مرکز رادیویی و تلویزیونی در کشور فعالیت میکنند که هم اکنون شبکههای سیمای 24 مرکز صداوسیما در کشور 24 ساعته برنامه پخش میکنند.
نظر شما