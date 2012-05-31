به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث طهماسبی معاون امور استان‌های سازمان صدا وسیما در مراسم معرفی مدیر کل جدید صدا و سیمای گلستان در گرگان گفت: با تولید برنامه‌های امید بخش و دین محور که نشر اخلاق اسلامی و تحکیم بنیان خانواده اولویت اصلی آن است، روحیه نشاط و شادابی را در جامعه ایجاد خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به ترویج امور خیر و برکات این برنامه‌ها و عدالت محوری در جامعه افزود: حضور پررنگ مردم در برنامه با نگاه عدالت محورانه و سهم برای تمامی مناطق کشور در رسانه ملی از اولویت های اساسی سازمان صداوسیماست، به طوری که مردم باید خود را در قاب تصویر و جعبه صدا ببینند و بشنوند.

طهماسبی با اشاره به فرارسیدن ایام ارتحال جانسوز حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی افزود: پاسداری از آرمان‌های امام راحل و انتقال اندیشه های ناب ایشان به آیندگان از مهمترین وظایف رسانه ملی است.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما درباره تولیدات و توانمندی‌های شبکه‌های استانی گفت: مراکز استان‌ها در سال گذشته توانستند ماموریت‌های محوله سازمان را به خوبی انجام دهند. ارتقای ساعت پخش تولید و انجام تولیدات فاخر و ممتاز از آن جمله است.

در حال حاضر 33 مرکز رادیویی و تلویزیونی در کشور فعالیت می‌کنند که هم اکنون شبکه‌های سیمای 24 مرکز صداوسیما در کشور 24 ساعته برنامه پخش می‌کنند.

طهماسبی همچنین با اشاره به رونمایی 100 اثر مستند به نام نگارستان و 100 اثر موسیقی - تصویر به نام پیک آشنا در همایش افق رسانه افزود: علاوه بر نگارستان 2 و پیک آشنا 2، امسال هم از 100 اثر فیلم تلویزیونی و 100 اثر انیمیشن رونمایی می‌شود.

علی صادق مقدسی مدیر کل جدید صداوسیمای مرکز گلستان هم در این مراسم گفت: رویکرد اصلی ما در مرکز، تقویت مجموعه تلاش‌ها و دستاوردهای چند سال اخیر با نگاه کیفی نگری به برنامه ها در حوزه های صدا، سیما و خبر است.