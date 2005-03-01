كنفرانس صلح لندن امروز به ميزباني توني بلر گشايش مي يابد

به گزارش خبرگزاي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نمايندگان جامعه بين الملل امروز براي شركت در كنفرانس يك روزه صلح خاورميانه در لندن گرد هم آماده اند.

ابومازن رئيس تشيلات خودگردان فلسطيني با شركت در نشست امروز كنفرانس لندن انتظار دارد تا در اين نشست يك روزه پيرامون مسائل امنيتي و مسائل اقتصادي فلسطين و اسرائيل بحث و تبادل نظر شود.

كنفرانس لندن با حضور وزراي امور خارجه 23 كشور در كنار كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد و كاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريكا براي حل و فصل مسائل فلسطين و اسرائيل برگزار مي شود.

توني بلر نخست وزير انگليس ميزباني اين كنفرانس را كه در سالن كنفرانس ملكه اليزابت برگزار مي شود برعهده خواهد داشت و در طول اين مذاكرات ابومازن رئيس تشكيلات خودگران فلسطيني اميدوار است تا بتواند از طريق برگزاري اين كنفرانس به هدف بزرگتري دست يابد.

ابومازن در مصاحبه با روزنامه اينديپندنت نيز ضمن ابراز علاقه خود از مذاكره با اسرائيل براي حل و فصل نهايي مسائل دو طرف گفت : ما معتقد هستيم صلح هم اكنون امكان پذير است . ما آماده مذاكره با اسرائيل براي رسيدن به يك آتش بس و صلح پايدار برپايه عدالت وقوانين بين المللي هستيم .



ابومازن اميدوار است تا در اين كنفرانس حمايت هاي بين المللي را براي پشتيباني از پيگيري طرح صلح نقشه راه به عنوان راه حل صلح آميز بين فلسطين و اسرائيل جلب كند.

اين درحالي است كه اتحاديه اروپايي نيز به رهبران فلسطين و اسرائيل هشدار داده است تا تلاشي براي از خط خارج كردن و منحرف كردن طرح صلح خاورميانه موسوم به نقشه راه نداشته باشند.