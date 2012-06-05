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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۴۵

توضیحات وزارت جهادکشاورزی درخصوص یک گزارش

توضیحات وزارت جهادکشاورزی درخصوص یک گزارش

یاسوج – خبرگزاری مهر: وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به گزارش "700 دانشجوی کشاورزی دانشگاه یاسوج بدون زمین/مصوبه ای که خاک می خورد" توضیحاتی را به دفترخبرگزاری مهر در کهگیلویه و بویراحمد ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در توضیحات روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی آمده است: بازگشت به مطلب مندرج در آن خبرگزاری تحت عنوان (700 دانشجوی کشاورزی دانشگاه یاسوج بدون زمین/مصوبه ای که خاک می خورد) به نقل از رئیس دانشگاه یاسوج، براساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد و برای تنویر افکار عمومی، لطفا نسبت به انعکاس توضیح ذیل همکاری لازم را مبذول فرمایید.

سازمان جهاد کشاورزی استان از دانشگاه یاسوج درخواستی در ارتباط با واگذاری زمین دریافت نکرده و دانشگاه مذکور چنانچه سوابقی دال بر پیگیری در این مورد دارند می تواند آن را ارسال و ارائه نماید. ضمن اینکه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سالهای قبل 706 هکتار از اراضی جنگلهای شمال شهر یاسوج را به منظور تحقیقات رشته جنگل به دانشگاه یاسوج در قالب ماده 3( بهره وری) واگذار نموده که متاسفانه دانشگاه مذکور اقدام بایسته ای تاکنون در آن انجام نداده است. بنابراین به نظر می رسد که مصوبه واگذاری زمین در بایگانی دانشگاه یاسوج در حال خاک خوردن است نه در سازمان جهاد کشاورزی استان.

کد مطلب 1616866

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