شاخص بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي بيش از 18 درصد افزايش يافت// كرايه خانه هاي مسكوني اجاري در دي ماه بالا رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در دي ماه 1383، شاخص بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل يك درصد همراه بود.

در اين گروه، شاخص بهاي گروه هاي ارزش اجاري خانه هاي مسكوني شخصي و كرايه خانه هاي مسكوني اجاري هر يك معادل 1/1 درصد بالا رفت.

برپايه اين گزارش، شاخص بهاي گروه خدمات ساختماني در دي ماه 1383 معادل يك درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي داد.

براساس گزارشي ديگري كه بانك مركزي منتشر كرده، در ماه مورد بررسي، شاخص بهاي گروه اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل از افزايشي معادل 2/1 درصد برخوردار شد.

افزايش فوق عمدتا ناشي از بالا رفتن شاخص بهاي گروه اثاث خانه به ميزان 1/1 درصد بوده است.

براساس اين گزارش، شاخص بهاي گروه كالاتها و خدمات مورد استفاده در خانه در دي ماه سال 1383 نسبت به ماه قبل معادل 4/1 درصد افزايش نشان مي داد.

اين گزارش مي افزايد: شاخص بهاي گروه اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه در دي ماه امسال نسبت به ماه مذكور در سال گذشته 4/18 درصد افزايش داشته است.