امام جمعه طالقان خواستار ساماندهی گردشگری در این شهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید فضل الله حسینی در جلسه مشترک کمیته برنامه ریزی و شورای اداری شهرستان طالقان که پیش از ظهر پنج شنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، خواستار ساماندهی گردشگری با در نظر گرفتن موضوعات فرهنگی، اقتصادی و مذهبی منطقه شد.



وی گفت: شهرستان طالقان دارای ظرفیت بالایی در بخش گردشگری است و توجه به این مر باید در اولویت مسئولان باشد.



حجت الاسلام حسینی افزود: شهرستان طالقان دارای جاذبه های فراوان طبیعی و گردشگری است و توجه به این موضوع باید با در نظر گرفتن مباحث فرهنگی، اقتصادی و مذهبی منطقه باشد.



وی ادامه داد: موضوعات متنوع گردشگری موجود در طالقان، از فرصتهای بی نظیری است که باید برای معرفی این منطقه از آن بهره برد.



وی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن بسترهای گردشگری در منطقه طالقان اظهار داشت: در صورت فراهم کردن بسترهای مناسب و کارشناسی، شاهد شکوفایی این منطقه خواهیم بود.



