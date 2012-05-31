حضور در مراسم ارتحال امام (ره) تجدید بیعت با ولی امر مسلمین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آسودی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامی داشت روزهای 14 و 15خرداد ماه در استاندار اردبیل عنوان کرد: اهمیت این روزها بر هیچ کس پوشیده نیست وهدف اصلی این حرکت عظیم آشنایی نسل سوم و چهارم انقلاب با بزرگ حادثه ساز قرن معاصر است.

وی افزود: اگر با دقت و ظرافت به شخصیت امام توجه کنیم می توان ارزش ها و اصول واقعی را در نظام اسلامی و جامعه آرمانی رسول الله پیاده کرد.

آسودی با بیان اینکه مکتب روح الله غنی از اخلاق، شرافت و انسانیت در قرن معاصر است، افزود: در عصری که نظام غرب به تمام اصول و ارزش ها بی اعتنا بود حرکت تاریخی امام راحل در 34 سال گذشته بسیاری از اهداف و آرمانها را احیاء و بشر را از یوغ استکبار رها کرد.

معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل سپاه پاسداران تصریح کرد: باید در بزرگداشت شهادت ها و میلادها بیش از این تلاش کرد و نسبت به ائمه اطهار (ع) شناخت داشت چرا که غفلت از آن باعث می شود حوادث ناگواری که برای امام هادی (ع) بوجود آورده بودند به طور مجدد در تاریخ تکرار شود.

به گفته وی شیعه همچون پرنده ای است که دو بال دارد و هر لحظه در حال اوج گرفتن است و یک بال این پرنده سرخ ریشه در عاشورا و کربلا و خون و شهادت و بال دیگر سبز است و ریشه در نهضت انتظار فرج دارد.



