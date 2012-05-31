تیم های مدعی هندبال ساحلی مازندران پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در بازیهای برگزار شده ظهر امروز این مسابقات تیم نور با نتیجه دو بر صفر برابر تیم هیئت هندبال آمل به پیروزی رسید وتیم نوشهر با همین نتیجه از سد تیم جوانان ساری گذشت.



در دیگر مسابقه تیم صالحین قائم شهر با نتیجه دو بر یک برابر تیم هیئت هندبال ساری پیروز شد.



در بازیهای بعدازظهر پنجشنبه تیم نوشهر با نور، هیئت هندبال ساری با آمل وقائم شهر با جوانان ساری مسابقه می دهند.



در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی باشگاه های مازندران شش تیم از شهرستانهای آمل، نوشهر، نور، قائم شهر و ساری دو روز با هم رقابت می کنند.



رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: از سوی کمیته فنی مسابقات، نفرات برتردر قالب تیم منتخب هندبال ساحلی مازندران به مسابقات بین المللی هندبال ساحلی ترکیه اعزام خواهند شد.



خسروابراهیم زاده افزود: این مسابقات در قالب تقویم سالانه هیات هندبال مازندران برگزار و به نوعی نگه داشتن میزان آمادگی تیم ها برای شرکت در مسابقات هندبل ساحلی کشور محسوب می شود.

وی، موقعیت وشرایط مازندران را در توسعه رشته ورزشی هندبال ساحلی مناسب و ایده آل خواند.