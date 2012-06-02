برگزاری رصد گروهی گذر زهره از مقابل خورشید در "سه قلعه"

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نجوم آسمان مهر (زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی) با همکاری خانه نجوم پرفسور گنجی برنامه رصد گروهی گذر زهره را در روزهای 16 و 17 خردادماه برگزار می کند.

در این برنامه، از آغاز تا پایان گذر کردن سیاره زهره از مقابل قرص خورشید رصد می شود. این رصد در منطقه "سه قلعه" پیش بینی شده است.

شهر سه قلعه در استان خراسان جنوبی بوده و در جنوبی ترین نقطه شهرستان سرایان و در فاصله 24 کیلومتری شهر سرایان و 61 کیلومتری شهر فردوس قرار دارد.

پدیده نجومی گذر زهره از مقابل قرص خورشید در روز 17 خردادماه رخ می دهد.