  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

در 16 و 17 خردادماه ؛

برگزاری رصد گروهی گذر زهره از مقابل خورشید در "سه قلعه"

برگزاری رصد گروهی گذر زهره از مقابل خورشید در "سه قلعه"

انجمن نجوم آسمان مهر برنامه رصد گروهی گذر زهره را در روزهای 16 و 17 خردادماه برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نجوم آسمان مهر (زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی) با همکاری خانه نجوم پرفسور گنجی برنامه رصد گروهی گذر زهره را در روزهای 16 و 17 خردادماه برگزار می کند.

در این برنامه، از آغاز تا پایان گذر کردن سیاره زهره از مقابل قرص خورشید رصد می شود. این رصد در منطقه "سه قلعه" پیش بینی شده است.

شهر سه قلعه در استان خراسان جنوبی بوده و در جنوبی ترین نقطه شهرستان سرایان و در فاصله 24 کیلومتری شهر سرایان و 61 کیلومتری شهر فردوس قرار دارد.

پدیده نجومی گذر زهره از مقابل قرص خورشید در روز 17 خردادماه رخ می دهد. 

کد مطلب 1616899

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