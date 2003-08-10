  1. هنر
  2. سایر
۱۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۱۸

در آلمان و با هدف حمايت از صهيونيست ها صورت گرفت :

توقف انتشار كتاب يك فيلسوف حامي فلسطينيان

توقف انتشار كتاب يك فيلسوف حامي فلسطينيان

يك ناشر آلماني انتشار كتابي را كه از فلسطينيان دربرابر حملات صهيونيست ها دفاع مي كرد ، متوقف ساخت.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز ، ناشر كتاب "پس از وحشت "با بيان اين كه تد هوندريخ فيلسوف معاصر آلماني و نويسنده اين كتاب ، با نگارش چنين كتابي  قصد دفاع از حملات فلسطينيان عليه اسراييلي ها را دارد ، گفت: او با طرح بحثي جنجالي مي خواهد رفتار اسراييلي ها را  محكوم كند !


يكي  از سخنگويان انتشارات ساركامپ ورلاگ گفت : ما هنوز اين كتاب را به دقت مورد مطالعه قرار نداده ايم .
تصميم به قطع انتشار كتاب زماني اتخاذ شد كه ميشا بروميك، يكي از نويسندگان مطبوعات اين كشور در نامه اي به روز نامه فرانكفوتر روند شاو ، چاپ چنين كتابي  را مورد نكوهش قرار داده بود . وي هوندريخ را به انتشار افكار ضد يهودي و مشروع دانستن كشتار يهوديان در اسراييل متهم ساخته است .
بنابراين گزارش ،  اما اين فيلسوف  كانادايي الاصل كه همسر او نيز يهودي است و هم اكنون در بريتانيا زندگي مي كند،  در پايگاه اينترنتي خود گفته است كه اتهامات برو ميك عليه وي  در باره انتشار افكار ضد يهودي ، انديشه اي احمقانه است.

كتاب وي كه پس از حوادث يازدهم سپتامبر چاپ شده است هنوز در كشور انگلستان اجازه چاپ دارد و فقط در آلمان مجوز نشر آن لغو شده است .
لغو انتشار كتاب هاي منتقد سياست هاي صهيونيست ها عليه فلسطينيان از  سال گذشته با انتشار رمان "مرگ يك منتقد" اثر مارتين والسردر آلمان آغازشد . 

کد مطلب 16169

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها