توقف انتشار كتاب يك فيلسوف حامي فلسطينيان

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز ، ناشر كتاب "پس از وحشت "با بيان اين كه تد هوندريخ فيلسوف معاصر آلماني و نويسنده اين كتاب ، با نگارش چنين كتابي قصد دفاع از حملات فلسطينيان عليه اسراييلي ها را دارد ، گفت: او با طرح بحثي جنجالي مي خواهد رفتار اسراييلي ها را محكوم كند !



يكي از سخنگويان انتشارات ساركامپ ورلاگ گفت : ما هنوز اين كتاب را به دقت مورد مطالعه قرار نداده ايم .

تصميم به قطع انتشار كتاب زماني اتخاذ شد كه ميشا بروميك، يكي از نويسندگان مطبوعات اين كشور در نامه اي به روز نامه فرانكفوتر روند شاو ، چاپ چنين كتابي را مورد نكوهش قرار داده بود . وي هوندريخ را به انتشار افكار ضد يهودي و مشروع دانستن كشتار يهوديان در اسراييل متهم ساخته است .

بنابراين گزارش ، اما اين فيلسوف كانادايي الاصل كه همسر او نيز يهودي است و هم اكنون در بريتانيا زندگي مي كند، در پايگاه اينترنتي خود گفته است كه اتهامات برو ميك عليه وي در باره انتشار افكار ضد يهودي ، انديشه اي احمقانه است.

كتاب وي كه پس از حوادث يازدهم سپتامبر چاپ شده است هنوز در كشور انگلستان اجازه چاپ دارد و فقط در آلمان مجوز نشر آن لغو شده است .

لغو انتشار كتاب هاي منتقد سياست هاي صهيونيست ها عليه فلسطينيان از سال گذشته با انتشار رمان "مرگ يك منتقد" اثر مارتين والسردر آلمان آغازشد .

