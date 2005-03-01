توزيع يك سي دي جعلي در برخي استانهاي كشور عليه دكتر لاريجاني

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين سي دي كه به ظاهر حاوي بخش هايي از توليدات صدا وسيما در دوران رياست دكتر لاريجاني مي باشد، به صورت ماهرانه اي با برخي صحنه هاي مفسده انگيز و خلاف عفت عمومي مونتاژ شده و در سطح عموم مردم توزيع و براي برخي از متدينين و روحانيون حوزه هاي علميه قم و مشهد نيز ارسال گرديده است.

به نظر مي رسد اين حركت مغاير با اخلاق سياسي و رقابت هاي انتخاباتي سرآغاز يك پروژه تخريبي عليه اصولگرايان و ايجاد تفرقه در ميان كانديداها باشد.

به نظر مي رسد دستگاههاي متولي در امر انتخابات بايد با حساسيت ويژه و به سرعت نسبت به شناسايي عامل يا عاملين اين اقدامات كه مغاير حضور حداكثري و رقابت سالم احزاب و كانديداها است اقدام نمايند.

در روز هاي اخير گروهي از اعضاي ارشد مجمع روحانيون مبارز نيز از آغاز اقدامات تخريبي يك جريان خاص سياسي عليه كروبي ابراز نارضايتي كرده بودند.