20 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جعفری نسب در این باره گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان

روز گذشته در حین گشت زنی در آزاد راه قزوین به زنجان به یک دستگاه سواری پژو مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.



وی افزود: در بازرسی از خودرو 10 کیلوگرم تریاک در 13 بسته کشف و متهم نیز دستگیر و روانهد زندان شد.



جعفری نسب تصریح کرد: ماموران همچنین با دستگیری دو نفر از قاچاقچیان مواد مخدر موفق شدند 2.5 کیلوگرم تریاک از آنان کشف کنند.



فرمانده انتظامی استان قزوین یادآورشد: در شهرستان البرز هم ماموران پلیس در اجرای طرح مقابله با توزیع کنندگان مواد

مخدر توانستند در بازرسی از دو باب منزل مسکونی و یک دستگاه خودرو مقدار دو کیلو و 580 گرم تریاک و چهار کیلو و 800 گرم مواد پیش ساخته شیشه کشف شد و شش نفر در این زمینه دستگیر شدند.



وی افزود: دستگری دو قاچاقجی و کشف 300 گرم کراک و 200 گرم شیشه توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر

شهرستان آبیک از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته بوده است.



کشف 495 هزار قلم داروی قاچاق در قزوین



جعفری نسب همچنین در خصوص کشف داروی قاچاق گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا از ابتدای سال جاری تاکنون با کنترل محورهای مواصلاتی بیش از 30 هزار پاکت سیگار قاچاق خارجی و 5 هزار ثوب البسه قاچاق کشف و ضبط شد.



وی افزود: همچنین ماموران موفق شدند 495 هزار قلم دارو، 17 هزار و 700 قلم لوازم آرایشی و 809 هزار لیتر فرآورده های نفتی قاچاق را کشف کنند.



سردار جعفری نسب بیان کرد: کشف 24 هزار حباب لامپ و لوازم روشنایی برقی، پنج هزار قطعه تجهیزات ماهواره ای،

یک هزار و 700 دستگاه گوشی تلفن همراه، لوازم صوتی، تصویری، شش هزار جفت کفش و پنج هزار و 500 کیلیوگرم

کود شیمیایی از دیگر اقدامات پلیس در مدت یاد شده است.



فرمانده انتظامی استان قزوین اظهارداشت: با توجه به ضرورت تحقق شعار امسال و حمایت از تولید داخلی و سرمایه ایرانی

برخورد با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز در استان با شدت بیشتری انجام خواهد شد تا ایجاد فضای سالم اقتصادی با سرعت بیشتری در استان محقق شود.

