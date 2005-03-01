سخنگوي فراكسيون اصولگرايان در گفت وگو با"مهر": استراتژي اصولگرايان توسعه دامنه اصولگرايي و توجه به رويكردهاي نوين است // تمكين نامزدها از نظر شورا عين پايبندي به خرد جمعي است

حسين نجابت در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: تصميمي كه در شوراي هماهنگي قطعي شده، اين است كه كميته ارزيابي كننده و تعداد كانديداهاي مطرح، افزايش پيدا كند يعني به تعبيري، دايره اصولگرايان توسعه يابد، اما تعداد اين افراد هنوز قطعيت نيافته است و آنچه در برخي رسانه ها درج شده، هنوز نهايي نيست.

نجابت با بيان اينكه تا جايي كه من اطلاع دارم، هنوز تعداد كانديداها و تعداد اعضاي كميته قطعي نشده اسـت؛ تاكيد كرد: هيچ يك از اين موضوعات هنوز قطعي نيست و تثبيت نشده و افرادي كه در اين جريان مسئولند، بايد از آن خبر بدهند.

عضو ائتلاف آبادگران توضيح داد: به هرحال در ماه گذشته، اختلاف سلايقي در قالب چند مساله ازجمله زمان معرفي كانديداي نهايي و ديگري، اجماع بر نامزد نهايي اصولگرايان، در شوراي هماهنگي بروز كرد و در كوران اين گونه مباحث كه خوشبختانه بايد آن را نشانه بلوغ سياسي ارزيابي كرد، باعث شد كه بازنگري هايي در ساختار شورا و كميته انجام شود.

نجابت با بيان اينكه اصولگرايي و تقواي فردي و سياسي باعث شد اشكالات برطرف شود و تجديدنظرهايي صورت بگيرد، افزود: با اين هدف كه منتخب نهايي از اجماع كاملي برخوردار باشد، تصميماتي گرفته شد كه محوري ترين آن تغيير و يا بعبارتي توسعه در كميته تصميم گيري يا ارزيابي كننده است، تا طيف وسيعتري از افراد، احزاب و گروههاي سياسي را دربر بگيرد و هم كانديداهاي جديد مورد بررسي قرارگيرند تا دلخوري به وجود نيايد كه بگويند چرا نامزدي فلاني را بررسي نكردند.

وي همچنين درباره تعداد اضافه شده به كميته و كانديداها، گفت : مباحثي در باره اين مساله وجود دارد. در مورد اينكه اگر فرد ديگري كه در دايره اصولگرايان است و جزو پنج كانديداي فعلي هم نيست، مي خواهد كانديداتوري خود را مطرح كند، ما معتقديم اين فرد بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد، مثلا اگر آقاي قاليباف و يا حتي آقاي هاشمي رفسنجاني با قاطعيت اعلام نامزدي كردند، بايد ازسوي اصولگرايان مورد ارزيابي قرار بگيرند.

نجابت در پاسخ به اين سئوال كه اگر تعداد كانديداها زيادتر شود، آيا كار را براي كميته تصميم گير و شوراي هماهنگي سخت تر نمي كند، تصريح كرد: خير، به اين دليل كه اگر بتوانيم معيار صحيحي را براي تعيين افراد استخراج كنيم، آنگاه پس از ارزيابي همه اين افراد مطرح، فردي كه پارامترهاي موثر مانند مقبوليت عمومي را داشت، انتخاب و به عنوان كانديداي واحد اصلح معرفي مي شود.

سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس با تاكيد براين مطلب كه اصولگرايان بايد به سراغ كانديداي اصلح بروند، گفت: اينهايي كه مطرح مي شوند، ويژگي هاي شخصي، توان مديريتي، سابقه اجرايي و مقبوليت عمومي اشان ارزيابي مي شود و هركس از امتياز بيشتري برخوردار بود، معرفي مي شود.

نجابت همچنين با تاكيد بر اينكه گروههاي اصولگرا بايد به تفاهم برسند، تصريح كرد: كار جمعي ميثاق مي خواهد، برنامه مي خواهد واگر افراد ديگري كانديدا شدند، ارزيابي مي شوند وهمه بايد ميثاقي را بپذيرند كه به تصميم جمعي شوراي هماهنگي، گردن بنهند زيرا اين تصميم ناشي از خرد جمعي است.

وي در پاسخ به اينكه آيا ضمانتي وجود دارد كه اگر روزي كانديدايي به آن تعهدات پايبندي نداشت، با آن فرد برخورد و يا فرد را ملزم به رعايت آن كنند، گفت: تفاهم بين كانديداهاي جناح اصولگرايان موثرتر از اقدامات ديگر از قبيل امضاي ميثاق نامه است،

اگر كانديداها با مفاهيم مطرح در خصوص انتخابات، آشنا باشند و گرفتار منيت‌ ها و خودمحوري نشوند، تفاهمات مي‌تواند مورد عمل قرار گيرد و نيازي به امضاء ميثاق‌نامه و چيز ديگري نيست.



عضو ائتلاف آبادگران در ادامه گفت وگو با خبرنگار"مهر" اظهار داشت : كانديداها خود مي‌دانند كه تعدد كانديداها به نفعشان نيست و موجب شكسته شدن آراء مي‌شود و جناح‌ها به خاطر تعدد كانديداها لطمه مي‌خورند و حفظ مصالح جناح به ميزاني كه مورد انتظار است، انجام نمي پذيرد.

نجابت با اشاره به اينكه ساختار جديد، قطعا الزامات جديدي نيز مي آورد، افزود: هنر اصولگرايان متعهد اين است كه بر نظارت خود نبايد اصرار كنند و رويكرد جديد را بپذيرند .

وي گفت: به محض اينكه كانديدايي ازسوي اصولگرايان مورد ارزيابي قرارگرفت، نبايد تصوركند رييس جمهور است ، بايد اين احتمال را بدهد كه فرد ديگري انتخاب شود .

سخنگوي فراكسيون اصولگرايان در پاسخ به اين سئوال كه آيا ولايتي عليرغم اعلام استقلال از شوراي هماهنگي، باز به عنوان كانديداي اصولگرايان، در اين شورا مورد ارزيابي قرارمي گيرد، گفت: دكتر ولايتي شخصيتي محترم و اصولگرا است، اما متاسفانه تصميم گرفتند، مستقل عمل كنند و اگر بر نظر قبلي خود مبني بر استقلال از شوراي هماهنگي اصرار داشته باشند، طبيعي است ديگر مورد ارزيابي كميته ارزيابي كننده اصولگرايان قرار نخواهد گرفت و از دايره ارزيابي كميته تصميم گير در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي خارج خواهد شد، ولي اگر نظر ديگري داشته باشند، ما از حضور ايشان استقبال مي كنيم .

نماينده آبادگر تهران در پاسخ به اينكه آيا بين آبادگران و ساير گروههاي اصولگراي عضو شوراي هماهنگي اختلافي وجود دارد، گفت: هيچ اختلافي نيست و اصولگرايي، همه اين گروهها را شامل مي شود و آبادگران نيز خود را حل شده در اصولگرايان مي داند .

وي در اين باره توضيح داد : در سير بررسي كانديداها در شوراي هماهنگي، گرايش اكثريت بسوي يك فرد رفت، اما اجماع حاصل نشد و اشكالاتي بروز كرد كه خوشبختانه با ساختار جديد مي تواند حل شود و شورا بايد اجماع را بدست مي آورد.

از نجابت سئوال شد: احتمال دارد كانديدايي كه قرار است به عنوان نامزد نهايي اصولگرايان معرفي شود، خارج از اين پنج نفرباشد؟ و وي گفت: بالاخره مذاكرات ادامه دارد و هرگونه احتمالي وجود دارد، ولي هنوز تصميم گيري نهايي صورت نگرفته است.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان درباره زمان معرفي كانديداي واحد اصولگرايان، گفت: نبايد تا قبل ازسال نو منتظر معرفي كانديداي نهايي باشيم

وي در خصوص احتمال حضور هاشمي رفسنجاني و تاثير حضور وي در انتخابات، گفت: تا امروز هنوز نمي دانيم آقاي هاشمي رفسنجاني مي آيد يا نه و تاكنون تصميم نهايي خود را اعلام نكرده است. بالاخره ايشان سياستمدار برجسته اي است و قطعا همه ابعاد را مورد بررسي و ارزيابي قرارمي دهد و صبر مي كند.

نجابت درباره عضويت رييس مجلس در كميته تصميم گير شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي و آثار اين حضور به خبرنگار "مهر"، گفت : بالاخره آقاي حداد عادل شخصيت حقيقي هم دارد، ولي واقعيت اين است كه من تاكنون روي اين موضوع فكر نكرده ام و در اين باره اظهارنظر نمي كنم .