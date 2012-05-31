اهداف شهیدان در یادواره های شهدا تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدی احدی ظهر پنجشنبه در یادواره شهدای جهادکشاورزی استان در حسینیه عاشقان کربلای ساری با بیا ن اینکه شهدا در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نقش ارزنده ای را ایفا کرده اند افزود: برگزاری یادواره ها می توان تبیبن اهداف شهدا برای نسل جوان جامعه باشد.
وی افزود: برگزاری یادواره های شهدا موجب تحلیل اصولی و ارزش های معنوی و اسلامی انقلاب اسلامی است.
احدی با اعلام اینکه اسلام دین کاملی است افزود: جوانان جامعه اسلامی با پیروی از سیره ائمه وشهدا در راستای پویایی ارزش های انقلاب اسلامی گام بردارند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه شهدا همیشه زنده هستند افزود: ارزش ها و رهنمودهای شهدا در جبهه های جنگ نباید به هیچ عنوان درجامعه اسلامی فراموش شود.
ساری- خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم گفت: با برگزاری یادواره شهدا می توان رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان شهدا را برای جوانان نسل جدید بازگو کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدی احدی ظهر پنجشنبه در یادواره شهدای جهادکشاورزی استان در حسینیه عاشقان کربلای ساری با بیا ن اینکه شهدا در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نقش ارزنده ای را ایفا کرده اند افزود: برگزاری یادواره ها می توان تبیبن اهداف شهدا برای نسل جوان جامعه باشد.
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