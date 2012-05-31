اهداف شهیدان در یادواره های شهدا تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدی احدی ظهر پنجشنبه در یادواره شهدای جهادکشاورزی استان در حسینیه عاشقان کربلای ساری با بیا ن اینکه شهدا در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نقش ارزنده ای را ایفا کرده اند افزود: برگزاری یادواره ها می توان تبیبن اهداف شهدا برای نسل جوان جامعه باشد.



وی افزود: برگزاری یادواره های شهدا موجب تحلیل اصولی و ارزش های معنوی و اسلامی انقلاب اسلامی است.



احدی با اعلام اینکه اسلام دین کاملی است افزود: جوانان جامعه اسلامی با پیروی از سیره ائمه وشهدا در راستای پویایی ارزش های انقلاب اسلامی گام بردارند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه شهدا همیشه زنده هستند افزود: ارزش ها و رهنمودهای شهدا در جبهه های جنگ نباید به هیچ عنوان درجامعه اسلامی فراموش شود.