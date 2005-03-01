وقوع زلزله كشورمان را تهديد مي كند // مسوولان همچنان در آرامش قبل از توفان به سر مي برند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بر اساس آنچه كه تاكنون بارها و بارها عنوان شده و مدام در كلام كارشناسان داخلي و خارجي بر آن تاكيد مي گردد ، ايران به عنوان يكي از 10 كشور حادثه خيز جهان همواره در مقابل وقوع بلاياي طبيعي همچون زلزله، سيل و... تهديد مي شود.

متاسفانه تاريخ نيز اين واقعيت را آشكار ساخته كه مناطق مختلف كشور به دفعات شاهد وقوع زمين لرزه ها و سيلاب هاي مخرب و ويرانگر بوده كه با خسارات جاني و مالي سنگين همراه بوده است. نمونه بارز و آشكار چنين حوادث و اتفاقاتي زمين لرزه پنجم دي ماه سال گذشته شهرستان بم بود كه باعث ويراني شهر و كشته شدن دهها هزار نفر از مردم اين مرز و بوم گرديد.

اما نكته اي كه در اين بين وجود دارد، هشدارهايي است كه مسوولان و متوليان امر كشور بدون توجه به آنها و به رغم مشاهده تخريب و ويراني هاي حاصل از اين گونه بلاياي طبيعي ، نسبت به آنها توجه جدي نشان نمي دهند.

در حال حاضر بيش از 75 درصد از مدارس شهرستان هاي استان تهران در برابر زلزله مقاوم نيستند. ضمن اينكه بيش از 130 مدرسه شهرستانهاي تهران قدمتي بيش از 40 سال دارند كه باعث شده اين قبيل بناهاي آموزشي در مقابل وقوع زلزله هايي با 6 ريشتر مقاوم نباشند. از سوي ديگر عملكرد يك سال گذشته مسئولان در بخش هاي مختلف نشان مي دهد كه زلزله بم نتوانست تاثير در انجام وظايف شان داشته باشد.

دكتر حمزه شكيب رييس كميته ايمن سازي ابنيه و بناهاي شوراي اسلامي شهر تهران معتقد است: اقدامات صورت گرفته در زمينه پيشگيري و مقاوم سازي در برابر زلزله احتمالي در شهر تهران بسيار ضعيف است.

وي با طرح اين سئوال كه اگر زلزله اي با ويژگي هاي زلزله بم، منجيل، طبس يا زرند كرمان در تهران اتفاق بيفتد معلوم نيست چه فاجعه اي رخ مي دهد، اظهار داشت: سياست هاي كوتاه مدت و بلند مدت تصميم سازان كلان ساخت وساز در كشور بايد در راستاي كاهش ريسك ناشي از پديده طبيعي زلزله باشد.

عضو شوراي شهر تهران گفت: استاندارد كردن مصالح ساختماني و ارتقاي تكنولوژي ساخت وساز و اجرايي كردن نظام كنترلي قوي در تمام مراحل ساخت وساز از فاكتورهاي مهم براي كاهش سطح خطرپذيري در برابر زلزله محسوب مي شود.

رييس پژوهشكده سوانح طبيعي كشور با اشاره به وقوع حوادث طبيعي در كشور كه نمونه اخير آن زرند كرمان بود، تاكيد كرد: فرصت زيادي براي مقاوم سازي ساختمان هاي فرسوده نداريم.

دكتر محمود فاطمي عقدا گفت : حجم ساختمانهاي فرسوده در مناطق شهري به مراتب بيشتر از مناطق روستايي است كه بايد نسبت به مقاوم سازي ساختمانهاي فرسوده شهري اعم از مسكوني، اداري و... اقدام شود.

بر اساس آنچه كه اعلام مي شود 2/56 درصد از بافت مسكوني شهر تهران فرسوده بوده و از همين رو مي بايست نسبت به مقاوم سازي ساختمان هاي فرسوده و نامقاوم، تدابير و سياست هاي ويژه اي تدوين و مشخص گردد. به طوري كه برآوردهاي به دست آمده نشان مي دهد وقوع يك زلزله با ريشتر متوسط در تهران مي تواند بين 400 تا 700 هزار تلفات به همراه داشته باشد.

در شهر تهران بيش از 40 درصد ساختمان ها فرسوده اند ، به طوري كه در مقابل زلزله هاي متوسط هم قادر به مقاومت نبوده و تخريب مي شوند. ضمن اينكه آسيب پذيري جنوب شهر از حيث قديمي بودن ساختمانهاي مسكوني از ديگر نقاط شهر تهران بيشتر است.