دامنه اصولگرايي توسعه يافته است// ظرفيتهاي خاصي به اصولگرايان افزوده شده است // شرايط تمام كانديداهاي اصولگرايان مساوي است // پايگاه اجتماعي كانديداها نتيجه نهايي را رقم مي زند

حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص آخرين تصميمات شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب درباره معرفي كانديداي نهايي، با اشاره به اينكه هنوز در حال بررسي هستيم، گفت : دامنه اصولگرايان گسترده تر شده و ظرفيتهاي خاصي به اصولگرايان افزوده شده است تا زمينه وفاق جامع تري فراهم شود.

ترقي افزود : با توجه به اينكه بنا بود نظرات همه ظرفيتها ي جديد در بررسي نهايي گروه منتخب، مورد دقت و توجه قرار گيرد، افراد جديدي در فهرست مطرح شدند كه در حال بررسي آنها نيز هستيم .

وي افراد جديد مطرح شده را قاليباف و حدادعادل خواند و گفت : در حال حاضر، كانديداهاي مطرح شده، در حال تقويت پايگاه اجتماعي خود براي رسيدن به يك حد هستند تا ميزان مقبوليت خود را بسنجند.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در خصوص هزينه هاي تبليغاتي جبهه اصولگرايان گفت : اگر انتخابات، مردمي و متكي به اقشار عمومي جامعه باشد، هزينه اي ندارد و ازسوي ديگر، براساس قانون نيز امكاناتي ازسوي دولت براي اعلام مواضع و ديدگاههاي كانديداها در اختيار آنها قرار مي گيرد.

وي افزود : وقتي كار انتخابات، مردمي و متكي به ظرفيتهاي مختلف جامعه باشد، اين هزينه ها پنهان مي شود و اين هزينه در خود اقشار جامعه صورت مي گيرد .

وي در خصوص اينكه آيا امكان دارد كه از ميان نيروهاي جديد، كسي به عنوان نامزد نهايي معرفي شود، گفت : در حال حاضر، شرايط براي همه نيروها حتي نيروهاي جديد، يكسان است و از نظر ملاك و معيار، شرايط مساوي است اما شرايط اثباتي، متفاوت است. در نظرسنجي ها هم، راي كانديداها داراي نوسانات است ، برخي در حال افزايش و برخي در حال كاهش هستند، بايد تمامي اين مسايل مورد بررسي قرار گيرد و نامزد نهايي معرفي شود.