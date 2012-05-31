احداث 34 سالن ورزشی و چهار استخر شنا تا پایان سال در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم در بازدید از پروژه‌های اداره کل نوسازی مدارس استان طی سخنانی اظهار داشت: ساخت و ساز فضاهای آموزشی و ورزشی در استان در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است.

حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور با اشاره به 34 پروژه در دست احداث سالن ورزشی ویژه مدارس استان گفت: این پروژه‌ها با پیشرفت مناسبی در حال احداث بوده و بر اساس برنامه زمانبندی، به تدریج از مهرماه و حداکثر تا پایان سال تکمیل و به بهره برداری می‌رسند.

33 هزار متر مربع به فضای ورزشی استان افزوده می‌شود

استاندار قم با بیان اینکه اغلب سالن‌های در دست ساخت مجهز به استخر و دیگر امکانات رفاهی ورزشی است افزود: با اتمام احداث این 38 پروژه که از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و منابع استانی اجرا می‌شوند، بیش از 33 هزار متر مربع به فضاهای ورزشی مدارس استان افزوده خواهد شد.

احداث و تجهیز مدارس و سالن‌های ورزشی انبار نفت، توانیر و 17 شهریور طرح‌هایی بودند که مورد بازدید استاندار قم قرار گرفتند.

همچنین استاندار قم از پروژه در حال احداث ساختمان اداری استانداری قم بازدید و بر لزوم تسریع در تکمیل این پروژه تاکید کرد.

بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شکوهیه

معاون برنامه ریزی استاندار با حضور در شهرک صنعتی شکوهیه، از طرح‌های فعال و نیمه تمام این شهرک بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت این واحد‌ها و مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

سید رضا دهناد با بیان اینکه این بازدید در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری استان انجام می‌شود افزود: عزم مدیریت استان در سال تولید ملی، حمایت قاطع و ویژه از توسعه صنعتی و رونق سرمایه گذاری و تولید است.

طرح تولیدی مکمل‌های آرد، تولید ظروف شیشه‌ای آشپزخانه‌ای، واحد تولید کننده محصولات لبنی، طرح‌های در حال تکمیل دستمال کاغذی و ماءالشعیر طرح‌هایی بودند که مورد بازدید معاون برنامه ریزی استاندار قم قرار گرفتند.

لزوم ایجاد امکانات مناسب شهری و توسعه فضای سبز در پردیسان

استاندار قم در جلسه شورای مسکن استان قم اظهار داشت: طرح مسکن مهر نقطه درخشانی در کارنامه دولت خدمتگزار و همه مسئولان اجرایی است که در استان قم بسیار فرا‌تر از انتظار به انجام رسیده و پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور با بیان اینکه این پروژه عظیم در استان قم به پایان راه خود نزدیک شده و تاکنون بیش از 13 هزار واحد مسکونی به متقاضیان واگذار شده است، ادامه داد: دستگاههای ذیربط و تعاونی‌ها باید با جدیت و تلاش مضاعف نسبت به ادامه ساخت و ساز واحدهای مسکونی مهر اهتمام داشته و هرچه سریع‌تر واحدهای مسکونی باقی مانده را به مردم واگذار کنند.

وی بر ضرورت تسریع در واگذاری زمین برای احداث واحدهای تجاری، خدماتی، آموزشی و بهداشتی و درمانی در منطقه پردیسان تاکید کرد و گفت: شهروندان در این منطقه برای تامین نیازهای خود با مشکلاتی مواجه هستند که مسئولان امر باید برای رفع این موانع و مشکلات طرح‌ها و برنامه‌های مشخص داشته باشند.

وی با بیان اینکه ایجاد فضای مناسب شهری در منطقه پردیسان وظیفه‌ای مهم بر دوش همه دستگاههای اجرایی به ویژه شهرداری قم است، تصریح کرد: شبکه‌ها و خطوط اصلی انتقال آب، برق و گاز در منطقه پردیسان به انجام رسیده است و توزیع در شبکه‌های فرعی منوط به جدیت بیشتر تعاونی‌ها بوده و باید هرچه سریع‌تر انجام شود.

افتتاح نخستین ایستگاه آتش نشانی در منطقه پردیسان قم تا ماه آینده

حجت الاسلام موسی‌پور از راه اندازی نخستین مرکز آتش نشانی در منطقه پردیسان تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: بیش از 80 هکتار زمین و منابع آبی مورد نیاز جهت اجرای فضای سبز در منطقه پردیسان در اختیار شهرداری قرار گرفته است که باید این نیاز جدی منطقه در اسرع وقت محقق شود.

وی همچنین خواستار توجه مسوولان شهرداری به پیاده روسازی و تقویت سیستم حمل و نقل شهری در منطقه پردیسان شد و گفت: خیابانهای اصلی و فرعی پردیسان با توجه به حجم انبوه جمعیت در آینده، کشش لازم را برای عبور و مرور مناسب نداشته و معابر و شوارع این منطقه باید با مطالعات کار‌شناسی مناسب، تعریض و یا افزایش یابد.

اسناد واحدهای مسکونی مهر به صورت مستقیم به مردم واگذار می‌شود

استاندار قم در پایان از واگذاری اسناد واحدهای مسکونی مهر به صورت مستقیم به مردم و معافیت مالیاتی متقاضیان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکونی برای افراد تحت پوشش بهزیستی نیز به زودی آغاز می‌شود و زمین مورد نیاز برای احداث مسکن برای دیگر متقاضیان تامین می‌شود.