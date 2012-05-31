اولین مجمع عمومی مددکاری اجتماعی استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه مجمع عمومی مددکاران اجتماعی استان سمنان ظهر پنج شنبه با هدف انتخاب و معرفی دو نماینده به انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در سالن کنفرانس بهزیستی استان سمنان تشکیل شد.



معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان سمنان در این جلسه در خصوص انتخاب نمایندگان انتخابی از طرف اعضای جلسه و وظایف آنها در مجمع مددکاران اجتماعی کشور توضیحاتی ارائه داد و گفت: انجمن مددکاری به عنوان پرسابقه ترین تشکل در ایران از سال 71 در لیست انجمن ها ثبت شده است.



علیرضا ایزدپور اظهار داشت: این انجمن، تشکلی صنفی، علمی، و غیر سیاسی برای دفاع از حقوق مددکاران با اهداف گوناگونی از جمله تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل اجتماعی و بهره گیری از یافته های علمی و عملی خدمات مددکاری اجتماعی، کمک به ترویج و توسعه جنبه های مختلف آموزش نظری و عملی مددکاران و خدمات اجتماعی به منظور تقویت کیفی و علمی این رشته، ایجاد ارتباط و همکاری علمی- فرهنگی با مجامع حرفه ای و علمی داخل و خارج کشور از طریق برگزاری و شرکت در کنفرانس ها، سمینارها، سخنرانیها، چاپ و انتشار کتب، مقالات و مجلات است.



وی اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی در آینده حل نخواهد شد، مگر به همت مددکاران اجتماعی؛ و این هم امکان پذیر نخواهد شد، مگر با تعامل و شرکت در جلسات و تشکل های اجتماعی؛ و همه اینها در سایه همت دوستان محقق می گردد.



همچنین در این جلسه، جمعی از مددکاران به بیان مشکلات خود از جمله ناشناس ماندن رشته مددکاری در دانشگاه ها، عدم استخدام فارغ التحصیلان این رشته در سازمانهای دولتی و عدم وجود شناسنامه آسیبی مددکاران پرداختند.



در ادامه این جلسه، رأی گیری اعضای مجمع با حضور مصطفی مرادی، نماینده فرمانداری استان سمنان، برگزار و ابوالقاسم سعدالدین و علیرضا ایزدپور با کسب بیشترین رأی به عنوان نمایندگان انجمن مددکاری اجتماعی ایران، شعبه استان سمنان، انتخاب شدند.