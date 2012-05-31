نخستین فیبر بین ‌الملل ایرانی افتتاح می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی گروه پیشگامان کویر یزد اظهار داشت: اجرای این پروژه یکی از مهمترین پروژه‌ های حوزه زیرساختی گروه پیشگامان بوده که طبق برنامه زمان ‌بندی به اتمام رسید و هم ‌اکنون تمامی تست ‌ها با موفقیت صورت گرفته و فیبر آماده بهره‌ برداری است.

سید امیرحسین حاتمی نسب افزود: این فیبر نخستین فیبرنوری دریایی ایران است که توسط یک شرکت ایرانی و با مالکیت ایرانی در آب‌های بین‌الملل صورت می‌گیرد و توانایی کشور را در حوزه تبادل ترافیکی به صورت چشمگیری افزایش می‌ دهد.

وی عنوان کرد: تاکنون نزدیک به 40 میلیون دلار توسط گروه در این زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم شده است و امیدواریم با حمایت شرکت ارتباطات زیرساخت، بازگشت سرمایه به این گروه تعاونی در مدت زمان مشخص صورت گیرد.

حاتمی ‌نسب ابراز امیدواری کرد: با توجه به آمادگی کامل برای افتتاح و بهره‌برداری از فیبر این مهم در تیرماه سال جاری با حضور مسئولان ارشد کشور انجام شود.

مدیرعامل شرکت پیشگامان کویر آسیا نیز به عنوان شرکت مجری این پروژه در گروه تعاونی پیشگامان، با اشاره به بهره ‌برداری از نخستین پروژه فیبر دریایی متصل به کابل‌های بین ‌الملل اظهار داشت: پس از انجام مذاکراتی با شرکت ارتباطات زیرساخت موفق به دریافت مجوز مربوط به انجام این پروژه شدیم تا بر اساس آن، قادر به تبادل ترافیک بین‌ المللی بین کشور و درگاه‌های بین‌المللی به میزان 200گیگابیت بر ثانیه شویم.

یوسف جوکار افزود: این پروژه از نظر فنی پتانسیل برقراری ارتباط بین‌الملل با نرخ 4.2 ترابیت را دارا خواهد بود که در فاز اول این اتصال از طریق درگاه چابهار و توسط شش لینک 10 گیگابیتی برقرار می‌شود.

مدیرعامل پیشگامان کویر آسیا ادامه داد: این لینک‌ها دارای فناوری DWDMبا ظرفیت 40 گیگابیت هستند که در صورت نیاز می‌ توان ظرفیت تبادل ترافیک را تا چهار برابر افزایش داد.

این گروه در تلاش است مراسم افتتاحیه این پروژه ملی را در دومین سمینار تخصصی «انتقال پهنای باند بین‌الملل (ITS 2012)» در روز سه‌شنبه 20 تیرماه سال جاری برگزار کند.