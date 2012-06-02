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۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۳:۱۴

گازرسانی به 44 روستای تفت در حال اجراست

گازرسانی به 44 روستای تفت در حال اجراست

تفت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان یزد گفت: عملیات گازرسانی به 44 روستا در شهرستان تفت با اعتبار برآوردی بالغ بر 110 میلیارد ریال در حال اجرا است.

علیرضا پیله ور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی گازرسانی به دهستان های علی آباد، نصر آباد، دهشیر، اسلامیه و روستاهای تابعه در قالب چهار پروژه مجزا و با بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی به این روستاها از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان یزد است، عنوان کرد: با گازرسانی به این 44 روستا حدود دو هزار و 500 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

پیله ور عنوان کرد: اکنون روستاهای خلیل آباد، چم، مبارکه و زین آباد در شهرستان تفت به شبکه گاز طبیعی متصل بوده و عملیات اجرایی احداث خط انتقال گاز دهشیر به نیر به طول 50 کیلومتر و با اعتبار 90 میلیارد ریال در حال انجام است.

کد مطلب 1616979

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