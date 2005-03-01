تا پايان سال جاري صادرات غيرنفتي از گمرك هاي استان خوزستان از مرز دو ميليارد دلارخواهد گذشت

به گزارش خبرنگار مهر ، جاسم عالمي ناظر گمركات استان خوزستان درخرمشهر افزود: با صادرات 5 ميليون و 830 هزار تن انواع كالاي غير نفتي در يازده ماه گذشته و به ارزش يك ميليارد و 880 ميليون دلار تا پايان سال جاري به ركورد خوبي در صادرات غير نفتي خواهيم رسيد واين رقم قطعا از دو ميليارد دلار تا پايان سال خواهد گذشت.

وي گفت: اين ميزان صادرات از نظر وزني و ارزشي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 26 و 38 درصد افزايش نشان مي دهد .

وي گفت: تنوع كالاهاي صادراتي بيش از 86 قلم از گمركات خوزستان بوده است كه آهن آلات و فولاد گازها و نفتاي سبك به ترتيب سه قلم مهم كالاهاي صادراتي اين استان هستند كه مقام اول تا سوم را در صادرات غير نفتي بدست آورده اند.

عالمي كشورهايي كه به آنها از خوزستان صادرات صورت گرفته است را چين ، مالزي ، كويت، عراق ، هند، امارات متحده غربي و عربستان سعودي نام برد.

وي صادرات از بازارچه هاي مرزي آبادان وخرم شهر را بالغ بر 19 هزار تن و به ارزش بيش از 5 ميليون و 660 هزاردلار اعلام كرد و گفت: طي يازده ماه گذشته نيز صادرات به عراق و از طريق مرز زميني و بين المللي شلمچه با 459 هزار تن به 96 ميليون دلار رسيده است .

عالمي متوسط قيمت يك تن كالاي صادراتي استان را در اين مدت 323 دلار بر شمرد .

ناظر گمركات استان خوزستان سهم ارزشي ده قلم عمده كالاهاي صادراتي از كل صادرات گمرك هاي استان خوزستان را در يازده ماه گذشته به ترتيب آهن آلات و فولاد با20 درصد و به ارزش 368 ميليون دلار، گازها با 17 درصد و به ارزش 327 ميليون دلار ، روغن گريس با هشت درصد و به ارزش 5/52 ميليون دلار ، نفتاي سبك با هشت درصد و به ارزش 150 ميليون دلار ، بنزن و انواع آن با هفت درصد و به ارزش 126 ميليون دلار ، آمويناك با دو درصد و به ارزش 43 ميليون دلار، سنگ ساختماني كار شده با يك درصد و به ارزش 5/27 ميليون دلار ، تولوئن با يك درصد و به ارزش 19 ميليون دلار ، آلومينيوم ساخته شده با يك درصد و به ارزش 18 ميليون دلار و گوگرد پالايشگاهي با يك درصد و به ارزش 5/16 ميليون دلار اعلام كرد.