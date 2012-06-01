  1. ورزش
۱۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار فینال و رده بندی دوازدهمین دوره رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا و دیدار والیبال ایران با کره جنوبی مهمترین رویدادهای ورزشی امروز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه 12 خردادماه سال 1391 هجری شمسی مصادف است با 10 رجب سال 1433 هجری قمری و اول ژوئن  سال 2012 میلادی.

* تیم ملی فوتسال کشورمان از ساعت 16:30 امروز در دیدار رده بندی رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا به مصاف استرالیا خواهد رفت. این بازی در امارات برگزار می شود. دیدار فینال بین ژاپن وتایلند برگزار خواهد شد.

* تیم ملی فوتبال کشورمان امروز نخستین تمرین خود برای دیدار روز 14 خرداد با ازبکستان را در تاشکند برگزار خواهد کرد.

* تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین دیدار خود در مرحله انتخابی المپیک 2012 لندن، امروز ساعت 11:30 در ژاپن برابر کره جنوبی برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 1616982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها