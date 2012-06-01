تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه 12 خردادماه سال 1391 هجری شمسی مصادف است با 10 رجب سال 1433 هجری قمری و اول ژوئن سال 2012 میلادی.

* تیم ملی فوتسال کشورمان از ساعت 16:30 امروز در دیدار رده بندی رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا به مصاف استرالیا خواهد رفت. این بازی در امارات برگزار می شود. دیدار فینال بین ژاپن وتایلند برگزار خواهد شد.

* تیم ملی فوتبال کشورمان امروز نخستین تمرین خود برای دیدار روز 14 خرداد با ازبکستان را در تاشکند برگزار خواهد کرد.

* تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین دیدار خود در مرحله انتخابی المپیک 2012 لندن، امروز ساعت 11:30 در ژاپن برابر کره جنوبی برگزار خواهد کرد.