37 شرکت در بورس یزد بازگشایی شد

علی اکبر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کنار بازگشایی 37 شرکت در بورس، فعالیت 34 شرکت برای تعدیل یا برگزاری مجامع متوقف شده است.

وی همچنین از ایجاد 40 کد سهامداری جدید در بورس یزد خبر داد و افزود: این تعداد کد جدید به معنای ورود شرکت های جدید به بورس است.

جعفری همچنین با اشاره به میزان خرید و فروش در بورس یزد در هفته منتهی به 10 خردادماه اظهار داشت: در این هفته بیش از 16 میلیون سهم در بورس منطقه ‌ای یزد داد و ستد شد.

مدیر بورس منطقه‌ ای یزد گفت: بیش از 16 میلیون و 475 هزار سهم به ارزش 62 میلیارد و 724 میلیون ریال در هفته جاری در تالار بورس منطقه ‌ای یزد داد و ستد شد.

جعفری افزود: از این میزان 57 درصد به خرید و بقیه به معاملات ناشی از فروش سهام اختصاص دارد.

وی یادآور شد: در هفته جاری، 19 کارگزار فعال در بورس منطقه‌ ای یزد معاملات را انجام داده ‌اند.

جعفری با بیان اینکه شاخص کل معاملات این هفته بورس یزد نسبت به هفته گذشته با 336 واحد کاهش به رقم 26 هزار و 375 واحد رسید، افزود: شاخص صنعت در مدت یاد شده نیز 21 هزار و 210 واحد است.