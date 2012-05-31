سوختگی چهار نفر در آتش سوزی منزل در قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حادثه ای که بر اثر آتش سوزی منزل در خیابان شیخ آباد رخ داد، منجر به سوختگی چهار نفر شد.



وی در ادامه برخورد 2 دستگاه پراید با یکدیگر را از دیگر حوادث این مدت ذکر کرد و بیان داشت: در این حادثه که در جاده جعفریه روی داد پنج نفر مجروح شدند.



برخورد موتور سیکلت با پراید



معاون اورژانس قم برخورد موتورسیکلت با پراید در جاده جعفریه را از دیگر حوادث 24 ساعت گذشته قم برشمرد و اظهار کرد: در این حادثه یک آقای 21 ساله در دم فوت کرد و یک نفر نیز مجروح شد.



برخورد پراید و پژو



فراهانی ادامه داد: در حادثه دیگری بر اثر برخورد پراید و پژو در جاده کوه سفید 6 نفر مجروح شدند که مجروحان به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند.

