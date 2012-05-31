جامعه ارزشی در گرو تعامل مسئولان با مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سالک بعد از ظهر پنج شنبه در شورای اداری شهرستان اصفهان که در محل سالن اجتماعات اداره صنعت و معدن برگزار شد اظهار داشت: قدرت ایجاد ارتباط حکومت با مردم بر اساس مبانی دینی از رموز موفقت نظام است و این موضوع به شیوه‌ای مختلف در مبانی دینی ما مطرح شده است.

وی افزود: مسئولان باید خدمتگزار مردم به ویژه خانواده شهدا و ایثارگران باشند و اگر مراجعه‌کننده‌ای در موردی بداخلاقی کرد، گذشت داشته باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیران جامعه لازم است با تعامل صحیح با مردم با آنها مشورت کنند چرا که گاهی نکته‌ای به ذهن مردم عادی می‌رسد که بسیار مهم است.

سالک با بیان اینکه ایجاد حکومت اسلامی، حقوقی را برای مردم ایجاد می‌کند، تاکید کرد: رعایت حقوق مردم جامعه تضمین‌کننده رشد جامعه بود و جزو عناصر ضروری حکومت است.

بستر تولید ملی در بخش کشاورزی و صنعت فراهم شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولد ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی لازم است نمایندگان مجلس بستر مناسبی برای حمایت از تولید ملی در بخش کشاورزی و صنعت فراهم کنند.

وی ادامه داد: لازم است پژوهش، تحقیق، موضوع‌بندی و اولویت‌بندی در ارتباط با موانع و مشکلات و نیازمندی های شهر اصفهان انجام شود تا عملکرد بهتری را در این ارتباط شاهد باشیم.