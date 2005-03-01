جك استراو : ترور حريري احتمالادر سوريه طراحي شده بود/ برخي كشورهاي عربي هدف از اين كنفرانس را اعمال فشار بيشتر بر فلسطينيان اعلام كردند/ اعتقاددارم درمورد خروج سوريه از لبنان در نهايت بايد كشور ميزبان و دولت آن تصميم بگيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، جك استراو نسبت به تحقق نتايج عملي نشست امروز لندن براي پيشبرد چرخ صلح ميان فلسطينيان و اسرائيل خوش بين است.



جك استراو در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت : حقيقتي را كه نمي توان پنهان كرد اين است كه توطئه ترور رفيق حريري در سوريه طراحي شده است .



وي به اين اشاره كرد كه فشارهاي روزافزوني بر سوري ها با هدف وادار كردنشان به خروج نيروهايشان از خاك لبنان اعمال مي شود.



استراو از تسليم برخي سران رژيم سابق عراق از سوي مقامات سوري استقبال كرد و ابراز اميدواري كرد كه اين مساله آغاز تغيير استراتژي از سوي سوريه باشد .



وي ابراز خوش بيني كرد كه كنفرانس امروزدر لندن يك پايگاه پيشرفته به سوي صلح دايم ميان فلسطينيان و اسرائيل باشد و به نتايج عملي براي حمايت از تشكيلات خودگردان منجر شود.



استراو درباره اهدافي كه انگليس از برپايي كنفرانس امروز درباره فلسطين دنبال مي كند، گفت : فراهم كردن حمايت بهتر براي تشكيلات خودگردان كه گام هاي اوليه را در راه تشكيل دولت قابل حيات فلسطيني برمي دارد، مساله اي كه پس از عقب نشيني اسرائيل از غزه و چهار شهرك در كرانه باختري صورت مي گيرد.محمود عباس " ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين برنامه هاي خود را كه اساس رايزنيها ومذاكرات اين كنفرانس خواهد بود درباره امنيت و ارگانهاي سياسي و بازسازي اجتماعي و اقتصادي مطرح خواهد كرد.



وي در پاسخ به اين سوال كه ماهيت اين نشست و اهدافش كاملا روشن نيست شما آن را يك نشست و ايستگاه پيشرفته توصيف مي كنيد در حالي كه سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان آن را كنفرانس صلح توصيف كرده است قطعا حتما فيصل اطلاعاتي داشته است كه چنين عبارت هايي را به دقت بكار گرفته است آيا شما اميدوار نيستيد كه نتايجي مهمتر از آنچه كه علنا انتظارش را داريد در راه آماده سازي راه به سوي صلح بدست آوريد؟ گفت : هدف همه برقراري صلح ميان اسرائيلي ها و فلسطينيان است اما اين نشست كنفرانس اساسي صلح نيست اين مساله وظيفه كميته چهارجانبه صلح خاورميانه (متشكل از آمريكا، روسيه ، اتحاديه اروپايي و سازمان ملل متحد) است تا در اين راستا اقدام كند اما من بسيار اميدوار هستم كه اين كنفرانس و نتايجش دركانال پيشبرد صلح ميان اسرائيل وفلسطينيان و كمك به آنها در دستيابي به صلح موثر واقع شود لذا من تفاوتي ميان آنچه خودم گفتم و آنچه اميرسعود الفيصل گفت نمي بينم.



وي درباره اينكه آيا از سطح حمايت از كنفرانس درحوزه عربي و بين المللي رضايت دارد، گفت: بله اين حمايت مشوقانه را مي بينيم آمريكا با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه ، روسيه با سرگئي لاوروف، كشورهاي اساسي اتحاديه اروپايي شامل ايتاليا، اسپانيا، آلمان، فرانسه و خاورسولانا نماينده عالي امنيت و امور خارجه اين اتحاديه،كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد شركت مي كند در سطح عربي استقبال خوبي را شاهد هستيم اما برخي كشورهاي عربي نگراني هايي داشتند كه چه بسا اين نگراني را پيش از آئين آغاز سال جديد (هجري قمري)ابراز كرده باشند به اينكه هدف از اين كنفرانس اعمال فشارهاي زياد بر فلسطينيان باشد اما در حقيقت اين نشست هرگز چنين هدفي ندارد و ما توانستيم به آنها اطمينان بدهيم ونگراني هايشان را برطرف كنيم.



خبرنگار الشرق الاوسط از استراو سوال كرد با وجود اين حمايت عربي روشن است كه يك جريان در منطقه از برگزاري اين نشست راضي نيست مساله اي كه عمليات انتحاري اخير درتل آويو نشان داد اين طرف به نظر شما كيست آيا ممكن است همانطور كه اسرائيل ادعا كرده، سوريه باشد يا ايران يا يك جريان سوم كه ابومازن گفت ؟ بديهي است كه جريان سوم سازمان مخالفي است كه در آن واحد تلاش مي كند اسرائيلي هاي بيگناه را به قتل برساند و روند صلح را با مانع مواجه كند و ارزش و اهميت تشكيلات خودگردان را نيز پائين بياورد پيشداوري هايي وجود دارد به اينكه آن جريان سوم كه ابومازن اشاره كرد يك دولت ديگر باشد در حال كه ما منتظر تحقيقات مربوطه هستيم .



درباره سوريه توني بلر گفت اظهارات شما درباره سطح بالاي شك و ترديدها درباره دست داشتن دمشق در ترور رفيق حريري داراي اهميت است و به اطلاعات مشخصي كه به آن دست يافتند، متكي است، وي همچنين تاكيد كرد : بدون اينكه وارد جزئيات آن شوم تصور مي كنم حقيقتي وجود دارد كه خود را مخفي نمي كند شك و ترديدهاي زيادي وجود دارد به اينكه طرح ترور درداخل سوريه طراحي شده باشد و اين چيزي بود كه من به آن اشاره كردم و حقيقت در آينده روشن خواهد شد و اينكه آيا اين شك و ترديدها يك حقيقت است يا خير نيز مشخص خواهد شد.



استراو در پاسخ به اين سوال كه آيا سوري ها بايد فورا خاك لبنان را ترك كنند همانطور كه آمريكايي ها از آنها خواسته اند، گفت : به اعتقاد من در نهايت بايد كشور ميزبان و دولت آن تصميم بگيرد كه آيا مي تواند با وجود نيروهاي بيگانه مستقل و داراي حاكميت باقي بماند ما نيز نيروهاي بيگانه آمريكايي درخاك انگليس حضور دارند اما كاملا از حضور نظاميان آمريكايي درخاك خود خرسند هستيم زيرا آنها نقش بسيار ستودني و بي خطري ايفا مي كنند اما نقش نيروهاي سوريه در لبنان متفاوت از نقش نظاميان آمريكايي مستقر در پايگاه هاي متعدد در انگليس است همانطور مي دانيد كساني در لبنان به شدت مخالف حضور سوريه هستند و بسياري از لبناني ها مي گويند حضور هزاران نظامي سوري براي آنها ايفاي نقش استقلال طلبانه و برخورداري از حاكميت را دشوار مي كند بنابراين حضور نظاميان بيگانه في نفسه از حاكميت و استقلال يك كشوري نمي كاهد بلكه نحوه بكارگيري اين نيروها ونقشي كه از آنها خواسته شده است و اينكه چه كاري انجام دهند بستگي دارد به اعتقاد من ما شاهد فشارهاي روزافزوني عليه سوري ها خواهيم بود فشارهايي كه با قطعنامه 1559 آغاز شد و اين فشارها با هدف كاهش حضورآنها آغاز شد.



از وي سوال شد كه بيشتر وزيران امور خارجه پيش از شما در انگليس دشواري هايي را در تعامل با اسرائيل درك كردند شما نيز اختلافات علني با آريل شارون و بنيامين نتانياهو ( هنگامي كه وزير امور خارجه بود) پيدا كرديد،روشن است كه تعامل با اسرائيل براي انگليسي ها واقعا دشوار است چه چيزي شما را نسبت به موفقت تلاش هاي كنوني صلح كه از كنفرانس امروز شروع مي شود، اطمينان مي دهد كه استراو پاسخ داد: بيش از سه سال و نيم دشواري هاي اساسي به خاطر اينكه من واژه دولت فلسطين را بكار مي بردم وجود داشت اما انسان بايد به اين مساله نگاه كند كه چگونه اوضاع در اين سه تا 5 سال توسعه يافت تا اينكه تشكيل يك دولت فلسطيني به سياست مشخصي براي آمريكا و سازمان ملل تبديل شد روابط من با دولت اسرائيل خيلي خوب است.

