محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های لیگ امسال در حالی برگزار می شود که کشتی گیران قمی شرکت کننده در این پیکارها از استعدادیابی رده‌های سنی پایه شناسایی شده‌اند و در اوزان مختلف برابر حریفان به روی تشک می‌روند.



وی در ادامه با اشاره به برگزاری رقابت‌های کشتی لیگ منطقه‌ای کشور از تیر ماه، یاد آور شد: حریفان تیم های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان هیئت کشتی استان قم نیز در مسابقات لیگ منطقه ای قهرمانی کشور مشخص شده اند.



برگزاری لیگ های منطقه ای کشتی کشور در رده های نوجوانان و جوانان



نایب رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: امسال مسابقات لیگ منطقه ای کشتی کشور برای دومین سال متوالی برگزار می شود و طی آن هیئت های کشتی استان های مختلف می توانند در دو رده سنی نوجوانان و جوانان کشتی آزاد و فرنگی در این مسابقات شرکت کنند.



وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل بسیار خوبی که در کشتی فرنگی قم وجود دارد، هیئت کشتی استان قم نیز دو تیم در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در پیکارهای رشته فرنگی دومین دوره لیگ منطقه ای کشتی کشور شرکت خواهد داد.



وزیری عنوان داشت: در حال حاضر برترین کشتی‌گیران قم در اردوی آماده سازی زیر نظر کادر فنی تیم های کشتی نوجوانان و جوانان خود را برای حضوی قوی در رقابت‌های کشتی فرنگی منطقه‌ای قهرمانی باشگاه های کشور آماده می کنند.



وی در ادامه بیان کرد: پیکارهای دومین دوره لیگ منطقه ای کشتی کشور در هر دو رشته آزاد و فرنگی با حضور کشتی‌گیران استان های مختلف کشورمان برگزار می‌شود ولی هیئت کشتی استان قم تنها در رشته فرنگی نوجوانان و جوانان دو تیم خواهد داشت و روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه نیز از تیم های شرکت کننده در این رقابت ها میزبانی خواهد کرد.



نایب رئیس هیئت کشتی استان قم ادامه داد: این مسابقات فرصت مغتنم و بسیار خوبی است که در آن چهره های مطرحی در هر دو رشته آزاد و فرنگی شناسایی شده و زیر نظر مربیان کاردان کشتی به عنوان نسل آینده کشتی کشورمان مورد پرورش و تعلیم علوم روز این رشته ورزشی قرار بگیرند.



هیئت کشتی قم میزبان گروه دوم لیگ منطقه ای کشتی کشور



وی تصریح کرد: با توجه به اینکه رقابت‌های لیگ منطقه ای در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود، فدراسیون کشتی تصمیم گرفت میزبانی این مسابقات را از هفته دوم تیر ماه سال جاری و بعد از پایان امتحانات پایان سال تحصیلی کشتی گیران برگزار کند.



وزیری با ابراز رضایت از وضعیت فرنگی کاران قمی برای شرکت در مسابقات کشتی منطقه‌ای کشور، اظهار داشت: آمادگی اعضای تیم‌های نوجوانان و جوانان کشتی فرنگی قم، نتیجه زحمات بی شائبه و تلاش تمام زحمتکشان هیئت کشتی استان است که با تلاش های شبانه روزی سعی می‌کنند تا کشتی قم جایگاهی مناسب را در میان استان‌های کشتی خیز کشور به دست بیاورد.



وی در ادامه با اشاره به گروه بندی صورت گرفته از تیم های مختلف در نخستین دوره لیگ کشتی منطقه ای کشور، ابراز داشت: در رقابت های رشته فرنگی و در رده سنی نوجوانان تیم کشتی فرنگی نوجوانان قم در گروه دوم با تیم های تهران، البرز، سمنان و مرکزی همگروه است.



منطقه یک: مازندران، خراسان رضوی، توابع تهران، گلستان و خراسان شمالی

منطقه دو: تهران، البرز، سمنان، قم و مرکزی

منطقه سه: قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و گیلان

منطقه چهار: کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان و ایلام

منطقه پنج:‌ اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر

منطقه شش: فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان و خراسان جنوبی