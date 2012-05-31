3 میلیارد تومان برای عمران روستاهای ساجبلاغ اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ ضمن اعلام این خبر گفت: این مبلغ باید صرف توسعه و بهسازی روستاها شود و دهیاران و بخشداران با بررسی نیازها و کمبودها این اعتبار را توزیع کنند.

وی با اشاره به استقرار 80 روستا در این شهرستان، گفت: این روستاها نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان هستند و اختصاص این اعتبار نیز به منظور توسعه و عمران این مناطق مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور صورت گرفته است.

فرماندار ساوجبلاغ در بخشی دیگر بر جذب اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی تاکید و تصریح کرد: پایان تیرماه آخرین فرصت جذب اعتبار ادارات است.

حدادی همچنین بر تکمیل طرحهای نیمه تمام تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و رها شده، نیاز به جذب اعتبارات بیشتر از طریق رایزنی و پیگیری از ادارات کل هستند.

وی افزود: طرحهای نیمه تمام آن بخش از مسئولیت است که ناتمام مانده است.

