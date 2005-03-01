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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۴۰

چرا به كودكان خود " كتاب " عيدي نمي دهيم ؟ ( 5 )

يك نويسنده : كودكان آگاه ما " حافظ " و " سعدي " نمي خوانند ! / اجناس جاذب براي كودك ، كتاب را پس زده اند

يك نويسنده ي كودكان ، گفت : ديگر كتاب حافظ و سعدي چيزي نيست كه مانند گذشته ها كودكان را شاد كند ، خود بچه ها به اين نتيجه رسيده اند كه اين كتاب ها مناسب سن و زمانشان نيست ، كودكان ما آگاهند ، آنها مي دانند كه چه مي خواهند و يا حتي چه بايد بخوانند !

سوسن طاقديس درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : با اين همه ابزار و لوازم رنگارنگ و عجيب و جالب كه هر كودكي آرزوي داشتن همه آنها را دارد ، جاي كوچكي برا ي كتاب باقي مي ماند.

نويسنده ي كتاب چهار جلدي " خاله سوسكه "  ادامه داد :  فكرمي كنم  اين مقايسه ها و برداشت ها دراصل صحيح نيست. چرا كه درقديم ،  بسياري از كودكان بودند كه در تمام دوره كودكي خود شايد هيچ هديه اي نمي گرفتند. حتي درصد ديگري هم كه هديه مي گرفتند ، هميشه كتاب دريافت نمي كردند و مي توان گفت درصد بسياركمي ازكودكان بودند كه امكان داشت در طول كودكي 2 يا 3 كتاب عيدي بگيرند.

اين نويسنده ي كودكان افزود: به نظر من در زمان ما وضعيت كتاب خيلي بهتر از سابق است. مسلما بسياري از كودكان درطول زمان كودكي خود حد اقل دو يا سه كتاب هديه مي گيرند وقطعا هم خوشحال مي شوند.

وي تصريح كرد: من بارها به كودكان كتاب هديه كرده ام و به خاطر ندارم كه كودكي را در برابر اين هديه ناشادمان ديده باشم. بچه ها كتاب، مجله و حتي پوسترهاي تبليغاتي را دوست دارند. به خصوص اگر سليقه آنها در خريد اين اقلام در نظر گرفته شده و كتاب يا مجله خريداري شده دوست داشتني باشد.

وي در پايان اظهارداشت : نمي دانم اگر مي شد كودكان قديم را درمقابل آنچه امروزه مي توان به يك كودك عيدي داد قراردهيم ، بازهم همان كتاب حافظ و سعدي را انتخاب مي كنند ؟ و يا اگرهديه دهنده هاي گذشته ها قدرت انتخاب كنوني را داشتند بازهم همان كتاب را انتخاب مي كردند؟ منظورمن اين است كه در اين زمان خيلي ، اجناس مختلف و جاذب براي كودكان وجود دارد كه كتاب را پس زده اند.

کد مطلب 161702

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