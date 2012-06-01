مدارس و پارکهای کرج کتابخانه دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایران نژاد گفت: راه اندازی ایستگاه مطالعه در تمامی پارکهای کرج بویژه شهرهای تابعه شهرستان از دیگر مواردی است که باید ظرف یکماه آینده عملیاتی شود.



وی افزود: دبیری انجمن امور کتابخانه های کرج به منظور کاربردی شدن مصوبات و حضور و ترکیب برنامه های فرهنگی با فعالیت های کتابخانه ها به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار می شود.



کمیته پژوهش فرهنگی کرج فعال می شود



مهدی ایران نژاد بر امور پژوهشی به عنوان یکی از ارکان مهم برنامه ریزی تصمیم گیران تاکید کرد و یادآور شد: در بودجه شهرستان در فصل های مربوط به حوزه آموزش هیچ اعتباری در رابطه با امر پژوهش دیده نشده است که در بودجه سال جاری ردیفی برای آن دیده می شود.



وی افزود: در این راستا احصاء شاخص های مهم فرهنگی از جمله تعداد اعضای کتابخانه ها و... ضروری به نظر می رسد که اطلاعات آن می تواند در این کمیته مورد توجه قرار گیرد.



روابط عمومی ثبت احوال استان البرز رتبه دوم کشور را کسب کرد



در همایشی که در سالن کوثر سازمان ثبت احوال کشور و با حضور ریاست محترم سازمان و جمعی از معاونان، مدیران کل، مشاوران سازمان و روابط عمومی های ادارات کل ثبت احوال استان ها برگزار شد، رضا علیپور مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان البرز به همراه روابط عمومی دو استان دیگر به عنوان روابط عمومی نمونه شناخته شدند.



سوگواره"در کوچ خورشید" در هشتگرد

همزمان با برگزاری سوگواره در کوچ خورشید در مجتمع آفرینش های کرج، مرکز هشتگرد نیز این سوگواره را برای اعضا و همکاران برگزار کرد.

در این مراسم ویژه برنامه امام و کودکان با هدف آشنایی اعضا با سیره عملی امام (ره)اجرا شد.



هم چنین معرفی شخصیت، قصه گویی، شعر خوانی، توزیع زندگی نامه مکتوب امام خمینی (ره) و برپایی نمایشگاه کتاب های مرتبط با امام خمینی (ره) از دیگر فعالیت های این مرکز برای سالگرد ارتحال بنیان گذار انقلاب بود.

طرح فانوس در کرج اجرایی می شود



فرماندار کرج یادآور شد: طرح مؤسسه فانوس یکی از طرح های موفق کشوری است که آغاز آن توسط فرزندان موفق کرجی بوده و در سراسر کشور اجرایی شد اما به دلیل عدم همراهی برخی از مسئولان امروز کرج آخرین استانی است که این طرح در آن اجرایی می شود.



وی افزود: از ناشران کرجی که طرح های موفقی نیز در حوزه های مختلف از جمله طرح غنی سازی اوقات فراغت داشته اند، حمایت می شود.



تجدید میثاق کارکنان اداره کل پست استان البرز با آرمانهای امام



در آستانه سالروز ارتحال جانسوز بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی جمعی از مسئولان اداره کل پست استان البرز با حضور در مرقد مطهر حضرت امام‌خمینی(ره)، با آرمان‌های ایشان میثاق دوباره بستند.



در این مراسم که به همت حوزه مقاومت بسیج شهید درگرفر پست استان صورت گرفت مسئولان این اداره کل باحضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره)‌ که با ذکر مصیبت مداحان اهل بیت همراه بود با قرائت فاتحه نسبت به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.