  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۴۸

نصیری مطرح کرد:

برنامه های ویژه شهرداری خرم آباد برای ایام رحلت حضرت امام(ره)

برنامه های ویژه شهرداری خرم آباد برای ایام رحلت حضرت امام(ره)

خرم آباد - خبرگزاری مهر: شهردار مرکز لرستان با اشاره به برنامه های شهرداری برای ایام رحلت حضرت امام، گفت: شهر خرم آباد در بیست و سومین سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) غرق در ماتم و عزا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز نصیری ظهر پنج شنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) بر همه ما واجب است چرا که زنده نگهداشتن ارزشها و خوبیهاست.

وی بیان داشت: در این راستا برنامه های مختلفی در دست اقدام بوده که از آن جمله تهیه و توزیع کتابچه "خورشید از نگاه آفتاب" است که شامل دیدگاه و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شخصیت امام راحل است.

نصیری افزود: از دیگر برنامه های شهرداری در ایام سالروز ارتحال حضرت امام تهیه و تکثیر وصیت نامه الهی سیاسی آن امام فرزانه و توزیع در بین کارکنان شهرداری و مناطق و سازمان های تابعه است.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه امسال تبلیغات محیطی و فضاسازی شهر برای این ایام بهتر و بیشتر از گذشته خواهد بود، افزود: به همه مناطق و سازمانهای تابعه ابلاغ شده است که برای استقبال از این ایام همه بلوارها و میادین شهر سیاه پوش شود.

نصیری افزود: همچنین کاروانی از کارکنان شهرداری خرم آباد برای مراسم بزرگداشت حضرت امام(ره) عازم مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی خواهند شد.

کد مطلب 1617022

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها