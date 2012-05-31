برنامه های ویژه شهرداری خرم آباد برای ایام رحلت حضرت امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز نصیری ظهر پنج شنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) بر همه ما واجب است چرا که زنده نگهداشتن ارزشها و خوبیهاست.

وی بیان داشت: در این راستا برنامه های مختلفی در دست اقدام بوده که از آن جمله تهیه و توزیع کتابچه "خورشید از نگاه آفتاب" است که شامل دیدگاه و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شخصیت امام راحل است.

نصیری افزود: از دیگر برنامه های شهرداری در ایام سالروز ارتحال حضرت امام تهیه و تکثیر وصیت نامه الهی سیاسی آن امام فرزانه و توزیع در بین کارکنان شهرداری و مناطق و سازمان های تابعه است.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه امسال تبلیغات محیطی و فضاسازی شهر برای این ایام بهتر و بیشتر از گذشته خواهد بود، افزود: به همه مناطق و سازمانهای تابعه ابلاغ شده است که برای استقبال از این ایام همه بلوارها و میادین شهر سیاه پوش شود.

نصیری افزود: همچنین کاروانی از کارکنان شهرداری خرم آباد برای مراسم بزرگداشت حضرت امام(ره) عازم مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی خواهند شد.