47 هزار زائر از شهرستان های استان البرز به مرقد امام اعزام می شوند

محمد رضا البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین برنامه ریزی های این ستاد گفت: هماهنگی های لازم با کلیه دستگاه ها به ویژه سازمان پایانه های استان به عمل آمده و رانندگان مجاز ، دارای بیمه ومعاینه فنی جابجایی زائران را انجام می دهند.

وی افزود: درحد امکان نیز سعی شده است تا از اتوبوس های فرسوده ، مستعمل و غیر مجاز برای حرکت کاروان ها استفاده نشود.

البرزی گفت: تمهیدات لازم نیز برای ایمنی وجلوگیری از تصادفات صورت گرفته و شورای ترافیک استان نیز فعال شده است.

دبیر ستاد بیست وسومین مراسم ارتحال امام راحل (ره) ادامه داد: شهرداری ها و بخشداری ها نیز چهره شهر را متناسب با وقایع روز شمار مناسب سازی کرده اند.

ثبت نام زائران از طریق پایگاه ها و مساجد

وی گفت: زئران متقاضی با مراجعه به مساجد، پایگاه های بسیج، حوزه های مقاومت و کانون های فرهنگی مساجد می توانند ثبت نام لازم را به عمل آورده ودر قالب کاروان هایی که از 14 خرداد ماه عازم می شوند، با سهولت کامل حرکت به سمت حرم امام راحل را داشته باشند.

65 هزار زائر از آذربایجان غربی، شرقی وگیلان

محمد رضا البرزی درخصوص تعداد زائران از سایر استان ها نیز عنوان کرد: 65 هزار زائر از آذربایجان شرقی، غربی و گیلان ضمن عبور از استان البرز به سمت حرم اعزام خواهند شد.

وی درباره نحوه اسکان این زائران نیز در استان افزود: ترتیب اسکان شبانه زائران در استان البرز داده شده است و تمهیدات لازم نیز برای استقرار کاروان ها فراهم آمده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری البرز ادامه داد: 47 زائر نیز از شهرستان های استان البرز در قالب کاروان ها ساعت 10 صبح به سمت حرم امام راحل راهی خواهند شد.

خودداری از همراه داشتن غذاهای گرم از سوی زائران

البرزی درخصوص نکات حائز اهمیتی که زائران ملزم به رعایت آن هستند نیز تاکید کرد: با توجه به تامین اسکان و تمهیدات غذا به صورت کنسرو ویژه زائران حاضر در کاروان ها، از به همراه داشتن غذاهای گرم و وسائل اضافی خودداری کنند.

وی افزود: پارکینگ شماره سه نیز به استان البرز اختصاص دارد و کلیه دستگاه های اورژانسی، امدادی دراین پارکینگ ها برای ارائه خدمات به زائران آماده باش خواهند بود.

درستاد برگزاری بیست وسومین مراسم سالگرد امام خمینی (ره) دستگاه های مختلفی شامل سپاه پاسداران امام حسن مجتبی(ع)، فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز، اداره کل اطلاعات، فرمانداران شهرستان ها، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز، اداره کل حفظ ارزشهای دفاع مقدس، اداره کل آموزش و پرورش استان، اداره کل بحران استانداری ، اداره کل رادیو، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان، دادگستری، کمیته امداد امام خمینی (ره) ،اداره کل تعاون، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات ، شهرداری کرج، مدیرکل صدای البرز، بنیادشهید و امور ایثارگران، اداره کل کتابخانه های عمومی وبهزیستی درکنار سایر اعضای در کمیته های فرعی برای برگزاری هر چه با شکوه تر این مراسم نقش داشته اند.