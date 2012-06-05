گفتگو با مترجم کتاب تاریخ مسجد الاقصی/تلاش برای آزادی قدس وظیفه هر مسلمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر: مسجد الاقصی به باورهای اسلامی پیوند خورده است و نخستین قبله گاه مسلمان است و مسلمانان پیش از آن‌که رو به کعبه نماز بگذارند مدت 17 ماه رو سوی قدس نماز می‌خواندند و به همین دلیل مسجد، مسجد قبلتین (3) لقب گرفت.



اسلامیت مسجد الاقصی به واقعه اسرا و معراج نبی اکرم سندیت یافت، ‌آن معجزه‌ای که به رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) اختصاص یافت.



این فرموده حق تعالی است: ‌(سبحان الذی اسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر).



حرکت پیامبر گرامی اسلام در شب بیست و هفتم رجب المرجب (یکسال قبل از هجرت) از مسجد الحرام به مسجد الاقصی در بیت المقدس و از آن‌جا آن حضرت به آسمان عروج نمودند.



هودسا عاطفی نویسنده کتاب تاریخ مسجد الاقصی سال 1353 در شاهرود متولد شد.



وی دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات عربی و فوق لیسانس تاریخ از دانشگاه تهران است و تا کنون علاوه بر ترجمه کتاب تاریخ مسجد الاقصی چندین مقاله در موضوعات مختلف از جمله "حجاب و عفاف"، "الگوی بهینه مصرف"، "کارکردهای آموزش و پرورش" در روزنامه های مختلف به چاپ رسانده است.



عاطفی همچنین در سال 86 به عنوان پژوهش گر نمونه در منطقه میامی و سال90 نیز در روش های تدریس عربی در سطح استان سمنان برتر شد.



وی در پاسخ خبرنگار مهر در رابطه با کتاب تاریخ مسجد الاقصی، گفت: ترجمه این کتاب را در سال 1387 با همکاری سید شهرام فرهانیان آغاز و سال 89 نیز به اتمام رسانده و سپس در دانشگاه ادیان و مذاهب قم با حمایت و پشتبیابی حجت الاسلام مصطفی پور محمدی (رئیس بازرسی کشور) و حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان به چاپ رساندیم.



این نویسنده شاهرودی اظهار داشت: کتاب مسجد الاقصی اولین کتابی است که بعد از 32 سال به چاپ رسیده و دقیقا مشخص کرده مسجد الاقصی کجا است.

عاطفی افزود: این کتاب در 50 سایت مختلف از جمله سایت خانه کتاب، دانشگاه ادیان و ریاست جمهوری معرفی شده است.



مترجم کتاب تاریخ مسجد الاقصی با بیان اینکه این کتاب تا کنون در دو نوبت به چاپ رسیده است گفت: در هر دو نوبت به دلیل استقبال فراوان، همزمان با روز قدس به فروش گسترده ای می رسد.



وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با انگیزه اش جهت ترجمه کتاب تاریخ مسجد الاقصی تصریح کرد: با توجه به مظلومیت این قطعه از تاریخ و سفارش و اهمیت آن از دیدگاه امام خمینی(ره) و آزادی آن از دست اسرائیل غاصب آن را وظیفه شرعی خود دانستم و امیدوارم بتوانم به عنوا یک مسلمان گامی برای این سرزمین برداشته باشم.



نویسنده جوان شاهرودی با چشمانی اشکبار اظهار داشت: قدس مظلوم است و آرزو می کنم هر چه زودتر از دست اسرائیل غاصب و ستمکار آزاد شود.



عاطفی درباره فراز و نشیب های مسیر راه تصریح کرد: در زمینه نویسندگی و ویراستاری و هم در زمینه چاپ سنگ اندازی هایی وجود داشت اما با حمایت های دانشگاه ادیان قم و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میامی آقای صائمی مشکلات مرتفع شد.



مترجم کتاب تاریخ مسجد الاقصی با انتقاد از عدم حمایت بنیاد نخبگان افزود: امیدوارم این نهاد انقلابی بیشتر در مناطق محروم بررسی و نخبگان را معرفی و حمایت کنند.



وی با ابراز خرسندی از پرفروش شدن کتاب تاریخ مسجد الاقصی گفت: فکر نمی کردن این کتاب تا این حد مورد استقبال مردم قرار بگیرد و این موفقیت را لطف خدا می دانم.



نویسنده جوان شاهرود اظهار داشت: قبل از شروع ترجمه این کتاب حدود 80 کتاب را مطالعه و به کتابخانه های شهرهای مختلف کشور سر زدم.



عاطفی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر در رابطه با برنامه آینده اش خاطر نشان کرد: به دنبال شناساندن ایران و جاذبه های مذهبی و گردشگری آن به جهان هستم.



کتاب تاریخ مجموعه مسجد الاقصی توسط محمد هاشم موسی غوشه به رشته تحریر آمده است و در این اثر کلیه آثار اسلامی موجود در این مجموعه 14/4 هکتاری، شامل مسجدالاقصای مسقف، قبةالصخرة، مصلای مروانی، برکه‌ها، چاه‌ها، گنبدها، درها، مدارس و... را به همراه 250 تصویر و نقشه، معرفی کرده است.



این کتاب در ایران نخستین بار توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در 120صفحه رحلی با بهای 55000 چاپ و به وسیله مرکز پخش پکتا توزیع شد.