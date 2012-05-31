رایزنی های عنان در بیروت / لبنانی ها بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد شامگاه پنجشنبه در بیروت با رئیس جمهوری و رئیسر پارلمان لبنان دیدار کرد.



در این دیدارها ، پرونده سوریه و همچنین مسئله لبنانی های ربوده شده از سوی گروههای مسلح در سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، کوفی عنان عصر پنجشنبه وارد بیروت شد، وی در کاخ بعبدا با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد و وی را در جریان نتایج دیدارهایش با مقامات سوری قرار داد.



سلیمان با تقدیر از تلاشهای عنان بر اهمیت پیگیری این تلاشها برای دستیابی به راههایی برای حل بحران سوریه به دور از خشونت و از طریق مسالمت آمیز تاکید کرد.



در این دیدار همچنین تلاشهای موجود برای روشن شدن سرنوشت لبنانی های ربوده شده در سوریه و آزادی آنها بررسی شد.



عنان همچنین در عین التینه بیروت با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد؛ این دیدار 40 دقیقه به طول انجامید، اما نماینده ویژه سازمان ملل متحد هیچ اظهارنظری درباره نتایج گفتگوهایش با بری نکرد.



این در حالی است که نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان برای دیدار با مقامات ترکیه به این کشور سفر کرده است.