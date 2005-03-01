بودجه مورد نظر كميسيون آموزش و تحقيقات هنوز محقق نشده است

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : كليات بحث بودجه به تصويب رسيده است اما هنوز آن حجم بودجه اي كه مدنظر كميسيون آموزش و تحقيقات بوده است محقق نشده است.

وي تصريح كرد : برخي از مصوباتي كه در كميسيون آموزش و تحقيقات به تصويب رسيده است را با كميسيون تلفيق در ميان خواهيم گذاشت و اميدواريم با اين كمسيون به نتيجه برسيم و بتوانيم بودجه مورد نظر را تامين كنيم.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي يادآور شد : كميسيون هاي مجلس همگي حجم بالايي از بودجه را تقاضا كردند، به همين دليل ناچار شدند، حجم مطالبات همه كميسيون ها را كاهش دهند. به هر حال اميدواريم بودجه درخواستي براي آموزش و تحقيقات برآورده شود.