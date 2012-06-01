راه اندازی 17 مدرسه نمونه دولتی در مازندران

مصطفی عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدرسه حریم ما و مهم ترین جایگاه آموزش و پرورش بوده و عوامل درون مدرسه که شغل انبیا را برعهده دارند مقدس ترین کارها را انجام می دهند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: مازندران در هدایت تحصیلی(شاخه مهارتی) رتبه نخست کشور را کسب کرد.

وی افزود: براساس برنامه ریزی امسال 50 درصد دانش آموزان سال اول متوسطه به رشته های نظری و 50 درصد به رشته های مهارتی هدایت می شوند.

عبادی بیان داشت: آماده سازی هنرستانها، استفاده از ظرفیت مراکز، برون سپاری، توسعه رشته های جدید از مهم ترین کارهای ما در این بخش است.

وی گفت: سال گذشته در استان 120 رشته کار دانش و 33 رشته فنی و حرفه ای فعال بوده است.

عابدی گفت: مازندران سال گذشته در کنکور سراسری رتبه دوم کشوری را از آن خود کرده و در کنکور فنی و حرفه ای رتبه اول کشوری را کسب کرد.

وی یادآور شد: امسال 17 مدرسه نمونه دولتی جدید راه اندازی و هزار دانش آموز جدید وارد مدارس نمونه دولتی می شوند.

عابدی گفت: هم اکنون10 مدرسه نمونه دولتی در استان فعالیت دارند.

