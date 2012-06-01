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۱۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

خدیور اعلام کرد:

وقوع امواج ناپایدار از امشب در سواحل مازندران/ کاهش محسوس دمای هوا

وقوع امواج ناپایدار از امشب در سواحل مازندران/ کاهش محسوس دمای هوا

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره پیش بینی هواشناسی مازندران از وقوع امواج ناپیدار از جمعه شب در نوار ساحلی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان خدیور با اشاره به پیش بینی جوی نسبتا پایدار روز جمعه در استان  اظهار داشت: اهالی استان در این مدت هوای نسبتا گرمی را پشت سر خواهند گذاشت.

وی افزود: شهروندان استان در این مدت شاهد هوای صاف تا قسمتی ابری خواهند بود و در ارتفاعات استان با رشد ابر و وزش باد مواجه هستند.
 
این مسئول هواشناسی مازندران گفت: با تقویت تدریجی جریانات شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای و عبور متناوب امواج ناپایدار از جمعه شب تا روز دوشنبه 15 خرداد، شاهد ابرناکی آسمان همراه با وزش باد خواهیم بود.
 
خدیور با اشاره به کاهش 4 تا 8 درجه ای  دما در مناطق مختلف استان، اضافه کرد: در این مدت شاهد مواج شدن دریای خزر، رگبار پراکنده و رعد و برق در مناطق مختلف استان خواهیم بود.
 
وی افزود: شهروندان مازندرانی در چند روز اخیر در مناطق مختلف استان با افزایش نسبی دما روبرو هستند و شاهد هوایی صاف تا قسمتی ابری هستند.
 
مازندران دارای اقلیم گرم، مرطوب، خشک و کوهستانی در نقاط مختلف استان است.
کد مطلب 1617089

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