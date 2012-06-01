وقوع امواج ناپایدار از امشب در سواحل مازندران/ کاهش محسوس دمای هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان خدیور با اشاره به پیش بینی جوی نسبتا پایدار روز جمعه در استان اظهار داشت: اهالی استان در این مدت هوای نسبتا گرمی را پشت سر خواهند گذاشت.

وی افزود: شهروندان استان در این مدت شاهد هوای صاف تا قسمتی ابری خواهند بود و در ارتفاعات استان با رشد ابر و وزش باد مواجه هستند.



این مسئول هواشناسی مازندران گفت: با تقویت تدریجی جریانات شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای و عبور متناوب امواج ناپایدار از جمعه شب تا روز دوشنبه 15 خرداد، شاهد ابرناکی آسمان همراه با وزش باد خواهیم بود.



خدیور با اشاره به کاهش 4 تا 8 درجه ای دما در مناطق مختلف استان، اضافه کرد: در این مدت شاهد مواج شدن دریای خزر، رگبار پراکنده و رعد و برق در مناطق مختلف استان خواهیم بود.



وی افزود: شهروندان مازندرانی در چند روز اخیر در مناطق مختلف استان با افزایش نسبی دما روبرو هستند و شاهد هوایی صاف تا قسمتی ابری هستند.



مازندران دارای اقلیم گرم، مرطوب، خشک و کوهستانی در نقاط مختلف استان است.