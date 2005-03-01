تيم تنيس از آمادگي بسيارخوبي برخوردار است

مصطفي صالح درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهارداشت: تيم كويت يك بازيكن ايراني الاصل دارد، به نام قريب كه نفر سوم آسيا است. بچه هاي ما بايد دربازي با اودقت كافي را به عمل آورند. با اين حال با تمريناتي كه انجام داده ايم وضعيت تيم را مساعد مي بينم وچنانچه بتوانيم ازاين مرحله صعود كنيم با برنده ديدارنيوزلند وقزاقستان مسابقه خواهيم داد.

سرمربي تيم ملي تنيس درادامه تصريح كرد: بچه هاي ما هرروزطي دونوبت صبح وعصر تمرين مي كنند تاهرچه بيشتربه مرز آمادگي برسند. تيم ما تا روزپنجشنبه تمرين مي كند وازروزجمعه وارد مسابقات مي شود.

صالح درپايان افزود: ازعلاقمندان مي خواهيم كه با حضوردرمسابقات باعث دلگرمي ملي پوشان شوند. ضمن اينكه رسانه ها مي توانند نقش پررنگي درتشويق علاقمندان براي تماشاي اين مسابقات داشته باشند.

لازم به ذكراست: مسابقات مقدماتي تنيس جام ديويس از14اسفندماه و بمدت دوروزدرمجموعه ورزشي انقلاب برگزارخواهد شد. انوشا شاهقلي، شهاب حسني، اكبرطاهري واشكان شكوفي 4 تنيسور كشورمان دراين رقابتها هستند.