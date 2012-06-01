دغدغه های نمایندگان مجلس/ آمار بالای بیکاری و درآمد پایین در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گلستان با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری و پاین بودن سرانه درامد مردم استان، خواهان تلاش و عزم همگانی و استفاده از ظرفیتهای استانی و ملی برای رفع مشکلات شدند.

حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا بر لزوم تلاش بیشتر مدیران و استاندار برای حل مشکلات استان تاکید کرد.

وی افزود: اعتبارات در نظر گرفته شده پاسخگوی نیازهای استان نیست و زیربنای حل مشکلات اصلاح فرهنگ است.

گلستان رده 28 اشتغال در کشور را دارد

عبدالکریم رجبی نماینده مردم مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش نیز گفت: یکی از مشکلاتی که به عنوان بحران می توان به آن اشاره کرد اشتغال است که استان رده 28 کشور را دارد.

وی افزود: بیکاری زمینه ساز بسیاری از فسادها است و همه باید تلاش کنند تا اشتغال کافی ایجاد شود.

رجبی ادامه داد: ورزش و جوانان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، سالنهای ورزشی در استان وضعیت خوبی ندارد و عمران و راه روستایی نسز از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به منابع و مصارف استان گفت: کشاورزی، اعطای تسهیلات و رقم بالای بیکاری باید مورد توجه قرار گیرد و با تقویت نیروی انتظامی ، کمیته امداد و بهزیستی می توان گامهای خوبی برداشت.

لزوم رفع اختلافات مرزی

محمد جواد نظری مهر نماینده مردم بندرگز، بندرترکمن و کردکوی بر مرزهای استان به عنوان یکی از اولویت ها تاکید کرد و گفت: با خراسان شمالی، سمنان و مازندران در رابطه با مرزهای استان اختلافاتی وجود دارد، پیگیری های خوبی انجام شده است

رضا صابری نماینده مردم آزادشهر در ادامه گفت: مهمتر از شناخت مشکلات رسیدن به راهکارهای مناسب برای حل مشکلات است.

وی افزود: انتظار اینست که در بخش زیر ساخت ها و شناخت ظرفیت های استان به شناخت مناسب برسیم و گامهای بزرگی در این زمینه برداریم.

صابری ادامه داد: کشاورزی در استان با مجموعه محدودیت هایی که دارد فرصت مناسب اشتغالزایی ایجاد نمی کند.

لزوم ارتقای درآمد مردم

در ادامه عیسی امامی نماینده مردم گرگان و اق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگترین معضل استان رشد درآمد مردم است زیرا درآمد مردم وابسته به کشاورزی است، رتبه 25 کشور را داریم به این دلیل که کشاورزی شرایطی سختی را بوجود اورده است.

امامی تصریح کرد: تلاش ما اینست که پتروشیمی را به ثمر برسانیم تا بتوانیم فرصت های دیگر را نیز به ثمر برسانیم.

کمی توجهی به توزیع منابع آبی

سپس سلیمان عباسی نماینده مردم گنبد گفت: گلستان در مجموع استان محرومی است و در توزیع منابع به استان توجه کمتری شده است و فضای اشتغالزایی، فضای نامطلوبی است و توجه به صنعت و تولید ثروت در برنامه همه نمایندگان است.

عباسی ادامه داد: این توجهات می تواند دفاع از حق استان را رقم بزند و گنبد بستر های لازم برای فرمانداری ویژه را دارد.