پرستاري بحران در سال 84 اجرايي مي شود

غضنفر ميرزابيگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: از هم اكنون كار راه اندازي شورايي تحت عنوان كارگروه پرستاري بحران در سازمان نظام پزشكي آغاز شده و سعي ما بر اين است با برنامه ريزي دقيق در اين زمينه ستاد مورد نظر هر چه زودتر راه اندازي و به بهره برداري برسد.

وي تصريح كرد: پرستاري بحران نياز ضروري جامعه ماست و ما بايد خيلي قبل تر به فكر راه اندازي چنين ستادي مي افتاديم، چرا كه حادثه هيچ وقت خبرنمي كند و ما نبايد در هنگام بروز حوادث و بحران ها دست و پا بسته باشيم.

رييس سازمان نظام پرستاري خاطر نشان كرد: در اين طرح از پرستاران علمي و باليني و دانشجويان پرستاري استفاده خواهد شد و سعي ما بر اين است كه بيشتر از پرستاراني استفاده كنيم كه در حال حاضر هيچ شغلي ندارند.

ميرزابيگي گفت : اجراي اين طرح مي تواند هر چند به طور موقت براي پرستاران بيكار اشتغال زايي كند و تا حدودي مشكل پرستاران بيكار را حل كند.

وي در خصوص بودجه تشكيل اين ستاد افزود: هنوز بودجه اي برآورد نشده است ، ما منتظريم تا دبيرخانه ستاد راه اندازي شود بر آورد بودجه بر عهده اين دبيرخانه خواهد بود، اما به هرحال اميدواريم كه اين طرح هر چه زودتر اجرايي شده و مشكلاتي را كه از لحاظ كمك هاي پرستاري در زمان بحران براي ما ايجاد مي شود برطرف كنيم.

ميرزابيگي در خصوص استفاده از مردم و آموزش آن ها در طرح پرستاري بحران تصريح كرد: به طور حتم آموزش مردم نيز يكي ديگر از كارهايي است كه با راه اندازي اين ستاد انجام خواهد شد و طبق آن علاوه بر آموزش پرستاران براي كار در مواقع بحران به مردم نيز آموزش هايي داده خواهد شد.

وي در پايان گفت: بر اساس اين طرح آژانس هايي را در سراسر كشور راه اندازي خواهيم كرد كه مسووليت آنها در مواقع بحران كمك رساني به آسيب ديدگان خواهد بود.