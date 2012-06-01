اجرای 7 پروژه بزرگ راهسازی در آذربایجان غربی در قالب مهر ماندگار

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی سلماس در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هفت پروژه بزرگ راه سازی در قالب طرح مهر ماندگار در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد، افزود: اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرحها 865 میلیارد تومان است.

وی اظهار داشت: اتصال مرکز استان به شبکه ریلی کشور، احداث سه پروژه راه اصلی و اتمام پروژه آزاد راه تبریز- بازرگان در حوزه آذربایجان غربی به همراه دو تقاطع غیر هم سطح از جمله طرح هایی است که با اختصاص اعتبارات ویژه تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هم اکنون 171 پروژه با اعتباری بیش از 26 هزار میلیارد تومان در قالب طرح مهر ماندگار به عنوان پروژه های حوزه راه و شهرسازی در کشور، در حال اجرا و بهره برداری هستند.

نیکزاد در ادامه در جریان بازدید از پروژه های مسکن مهر در سلماس بر لزوم تسریع در روند اجرای عملیات احداث و بهره برداری از این طرح ها تا پایان سالجاری تاکید کرد.

وی گفت: با توجه به مشکلات عمده این طرح ها و کم کاری پیمانکاران و تعاونی ها در تکمیل این واحدها مقرر شد با تغییر وضعیت ساخت این طرح ها به صورت قرارداد سه جانبه تا پایان دولت دهم کلیه واحدهای مسکن مهر نیز به بهره برداری برسند.

در این بازدید پیمانکاران و صاحبان تعاونی ها نیز با بیان مشکلات خود به ارائه گزارشی درباره روند اجرای این طرح ها پرداختند.