خريداران پروژه بوعلي خواهان پاسخگويي شهرداري شدند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ،علت حضور اين افراد عدم واگذاري واحدهاي مسكوني بعد از گذشت 10 سال از زمان عقد قرار داد بوده است.

تجمع كنندگان با عنوان اينكه شركت كالا و خدمات وابسته به شهرداري تهران ، حدود 10 سال پيش اقدام به عقد قرار داد براي ساخت و تحويل تعداد زيادي واحد مسكوني در قالب پروژه مجتمع مسكوني بو علي كرد ، اما با گذشت چند سال از دريافت پول هاي هنگفت ، هنوز واحدهاي مسكوني تحويل داده نشده است.

يكي از معترضان گفت: سال 75 حدود 18 ميليون تومان پول براي خريد يك آپارتمان 65 متري پرداخت كردم.

شخص ديگري كه مبلغ 6 ميليون تومان در سال 76 براي خريد يك واحد مسكوني 70 متري پرداخت كرده است ، گفت: مسئولان شركت كالا وخدمات مدعي شده اند بودجه نداريم ، پس پولهاي ما چه شده است.

بنابراين همين گزارش پروژه بو علي در 6 بلوك و حدود 2500 واحد مسكوني طي سالهاي گذشته از سوي شركت كالا و خدمات وابسته به شهرداري تهران به متقاضيان فروخته شده است ، اما تاكنون يك واحد مسكوني نيز تحويل نشده است.

تجمع كنندگان ضمن پاسخگويي مسئولان شوراي شهر و شهرداري ، خواستار تعيين تكليف شان شدند.

شايان ذكراست: معاون پارلماني و حقوقي شهرداري تهران با حضوردرجمع معترضان به آنها قول داد نسبت به تسريع دراين خصوص رسيدگي جدي صورت گيرد.