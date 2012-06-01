آلمان و فرانسه پیروز شدند/ پیروزی پرگل برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلمان که هفته گذشته با نتیجه 5 بر 3 به سوییس باخته بود، پنج شنبه شب با دو گل ماریو گومز (42) و آندره شورله (83) در لایپزیگ از سد اسراییل گذشت.

فراسنه با دو گل فرانک ریبری (13) و فرانک مالودا (18) میهمان خود صربستان را برد و یونان با تک گل دقیقه 25 پاپادوپولوس تیم ارمنستان را شکست داد.

برزیل اما برنده بزرگ رقابت های روز گذشته بود. طلایی پوشان با نتیجه 4 بر یک مقابل ایالات متحده آمریکا به برتری رسیدند. نیمار (14)، تیاگو سیلوا (28)، مارسلو ویه‌را (54) و الکساندر پاتو (89) گل های برزیل را در این دیدار به ثمر رساندند.