  1. ورزش
۱۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

دیدارهای دوستانه فوتبال/

آلمان و فرانسه پیروز شدند/ پیروزی پرگل برزیل

آلمان و فرانسه پیروز شدند/ پیروزی پرگل برزیل

بزرگان فوتبال جهان در دیدارهای دوستانه مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلمان که هفته گذشته با نتیجه 5 بر 3 به سوییس باخته بود، پنج شنبه شب با دو گل ماریو گومز (42) و آندره شورله (83) در لایپزیگ از سد اسراییل گذشت.

فراسنه با دو گل فرانک ریبری (13) و فرانک مالودا (18) میهمان خود صربستان را برد و یونان با تک گل دقیقه 25 پاپادوپولوس تیم ارمنستان را شکست داد.

برزیل اما برنده بزرگ رقابت های روز گذشته بود.  طلایی پوشان با نتیجه 4 بر یک مقابل ایالات متحده آمریکا به برتری رسیدند. نیمار (14)، تیاگو سیلوا (28)، مارسلو ویه‌را (54) و الکساندر پاتو (89) گل های برزیل را در این دیدار به ثمر رساندند.

کد مطلب 1617121

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