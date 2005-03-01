خشونت در خانواده تصوير نادرستي از اسلام ارائه مي دهد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به نقل از اسلام آن لاين، در پايان چهاردهمين جلسه شوراي فتوا و تحقيق اروپا كه در دوبلين برگزار شد،علماي مسلمان چندين توصيه مهم ارائه كردند كه به طور كلي دربرگيرنده مسلماناني است كه در اقليت و در جوامع غربي زندگي مي كنند.

شوراي فتوا و تحقيق اروپا گفت : مسلمانان درغرب بايد از هر گونه اشكال و ابعاد خشونت از جمله نشان داده خشونت در خانواده كه بايد بر اساس عشق، محبت، احترام و بخشش پايه ريزي شود اجتناب كنند. اين شورا اطمينان داد كه خانواده نقطه عطف جامعه است و افزود اسلام توجه خاصي به استحكام و قدرت يك جامعه دارد.

در ميان توصيه هايي كه اين شورا به مسلمانان در كل و همچنين مسلمانان كه اقليت كشورهاي غربي را تشكيل مي دهند مي توان به اين امر اشاره كرده كه برادري ، تساهل، ميانه روي، همكاري در موضوعات خيرخواهانه و نيكوكاري بايد در دستور كار مسلمانان قرار گيرد و اين امر مورد تأكيد قرار گرفت كه براي حل مشكلات به جاي سختگيري و افراط گرايي كه ممكن است تصوير اسلام را منفي جلوه دهد و به مسلمانان در كل و مسلماناني كه در اقليت هستند به طور خاص صدمه بزند به گفت و گو روي آورند.

شوراي فتوا و تحقيق اروپا همچنين به مسلماناني كه در غرب زندگي مي كنند توصيه كرد كه تمام حقوق خود را بشناسند و آن را رعايت كنند تا تصوير خوبي از اسلام ارائه دهند.

اين شورا به مسلمانان پيام داد: در بزرگ كردن نسل تازه مسلمانان به روش معاصر مسلمانان از طريق آموزش و مدارس تلاش كنيد تا آنها را از انحراف حفظ كنيد. سعي كنيد تا مؤسسات مالي و محكمي تأسيس كنيد و از معاملات غير قانوني بپرهيزيد. سخت تلاش كنيد تا دولت جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيد اسلام را به عنوان يك دين رسمي بشناسد و به جامعه مسلمان همچون ديگر اقليت هايي كه از حقوق كامل برخوردار هستند احترام بگذارند.

حسين حلوا، دبير كل شوراي فتوا و تحقيق اروپا گفت : مسلمانان بايد در برخورد با خانواده خود همچون پيامبر رفتار كنند و خانواده بايد نقش خود را در افزايش رفاه و آسايش در جامعه به صورت مؤثر ايفا كند.

وي گفت : موضوعاتي كه در چهاردهمين جلسه اين شورا مطرح شد بدين قرارند: خشونت و خانواده و راه حل آن/ دكتر علي القرا دقي، ازدواج با افراد اهل كتاب/ شيخ مصطفي مولا آغلو، جلوگيري از طلاق/ دكتر علي القرا دقي.

در اين جلسه علاوه بر علماي بزرگ اسلام از سراسر جهان، مهمانان، ناظران و رسانه هاي جمعي از مليت هاي گوناگون حضور يافتند.

دفتر مركزي و ثابت شوراي فتوا و تحقيق در دوبلين قرار دارد، كمك به مسلمانان براي زندگي در غرب و تسهيل ادغام آنها در جامعه با حفظ هويت اسلامي از وظايف اين شورا به شمار مي رود.

جلسات اين شورا دوبار در سال در اروپا برگزار مي شود.

