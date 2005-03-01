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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۰۱

در چهاردهمين جلسه شوراي فتوا و تحقيق اروپا مطرح شد:

خشونت در خانواده تصوير نادرستي از اسلام ارائه مي دهد

در پايان چهاردهمين جلسه شوراي فتوا و تحقيق اروپا از مسلماناني كه در غرب زندگي مي كنند از تمام ابعاد و اشكال خشونت پرهيز كنند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به نقل از اسلام آن لاين، در پايان چهاردهمين جلسه شوراي فتوا و تحقيق اروپا كه در دوبلين برگزار شد،علماي مسلمان چندين توصيه مهم ارائه كردند كه به طور كلي دربرگيرنده مسلماناني است كه در اقليت و در جوامع غربي زندگي مي كنند.

شوراي فتوا و تحقيق اروپا گفت : مسلمانان درغرب بايد از هر گونه اشكال و ابعاد خشونت از جمله نشان داده خشونت در خانواده كه بايد بر اساس عشق، محبت، احترام و بخشش پايه ريزي شود اجتناب كنند. اين شورا اطمينان داد كه خانواده نقطه عطف جامعه است و افزود اسلام توجه خاصي به استحكام و قدرت يك جامعه دارد.

در ميان توصيه هايي كه اين شورا به مسلمانان در كل و همچنين مسلمانان كه اقليت كشورهاي غربي را تشكيل مي دهند مي توان به اين امر اشاره كرده كه برادري ، تساهل، ميانه روي، همكاري در موضوعات خيرخواهانه و نيكوكاري بايد در دستور كار مسلمانان قرار گيرد و اين امر مورد تأكيد قرار گرفت كه براي حل مشكلات به جاي سختگيري و افراط گرايي كه ممكن است تصوير اسلام را منفي جلوه دهد و به مسلمانان در كل و مسلماناني كه در اقليت هستند به طور خاص صدمه بزند به گفت و گو روي آورند.

شوراي فتوا و تحقيق اروپا همچنين به مسلماناني كه در غرب زندگي مي كنند توصيه كرد كه تمام حقوق خود را بشناسند و آن را رعايت كنند تا تصوير خوبي از اسلام ارائه دهند.

اين شورا به مسلمانان پيام داد: در بزرگ كردن نسل تازه مسلمانان به روش معاصر مسلمانان از طريق آموزش و مدارس تلاش كنيد تا آنها را از انحراف حفظ كنيد. سعي كنيد تا مؤسسات مالي و محكمي تأسيس كنيد و از معاملات غير قانوني بپرهيزيد. سخت تلاش كنيد تا دولت جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيد اسلام را به عنوان يك دين رسمي بشناسد و به جامعه مسلمان همچون ديگر اقليت هايي كه از حقوق كامل برخوردار هستند احترام بگذارند.

حسين حلوا، دبير كل شوراي فتوا و تحقيق اروپا گفت : مسلمانان بايد در برخورد با خانواده خود همچون پيامبر رفتار كنند و خانواده بايد نقش خود را در افزايش رفاه و آسايش در جامعه به صورت مؤثر ايفا كند.

وي گفت : موضوعاتي كه در چهاردهمين جلسه اين شورا مطرح شد بدين قرارند: خشونت و خانواده و راه حل آن/ دكتر علي القرا دقي، ازدواج با افراد اهل كتاب/ شيخ مصطفي مولا آغلو، جلوگيري از طلاق/ دكتر علي القرا دقي.

در اين جلسه علاوه بر علماي بزرگ اسلام از سراسر جهان، مهمانان، ناظران و رسانه هاي جمعي از مليت هاي گوناگون حضور يافتند.

دفتر مركزي و ثابت شوراي فتوا و تحقيق در دوبلين قرار دارد، كمك به مسلمانان براي زندگي در غرب و تسهيل ادغام آنها در جامعه با حفظ هويت اسلامي از وظايف اين شورا به شمار مي رود.

جلسات اين شورا دوبار در سال در اروپا برگزار مي شود.

کد مطلب 161713

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