ويل اسميت: كيانوريوز بهترين انتخاب براي بازي درفيلم ماتريكس بود

" ويل اسميت " درنمايي ازفيلم " من روبات "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه قراربود نقش " نئو" را دراين سه گانه احيا كند، اعلام كرد كه " كيانوريوز" بهترين انتخاب براي ايفاي اين نقش بوده است.

هنرپيشه نامي فيلم "روز استقلال" زمانيكه "ريوز" را درحال بازي دراين فيلم علمي- تخيلي مي بيند، احساس آسودگي مي كند، چرا كه حتي تصوراينكه اين پيشنهاد را مي پذيرفت وازعهده نقش برنمي آمد، اورا آزارمي دهد.

بازيگر36 ساله فيلمهاي "مردان سياه پوش" و "من روبات " دراين باره مي گويد :"اين نقشي است كه كيانوريوز درايفاي آن كاملا موفق بوده است. زمانيكه فيلم را مي بينم و بازي او را نگاه مي كنم احساس مي كنم كه اگر من جاي وي بودم شايد فيلم را خراب مي كردم."