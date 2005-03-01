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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۲۱

ويل اسميت: كيانوريوز بهترين انتخاب براي بازي درفيلم ماتريكس بود

" ويل اسميت " هنرپيشه سياه پوست سينما اعلام كرد ازاينكه پيشنهاد ايفاي نقش درسه گانه " ماتريكس " را نپذيرفته به هيچ عنوان ناراحت نيست.

" ويل اسميت " درنمايي ازفيلم " من روبات "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه قراربود نقش " نئو" را دراين سه گانه احيا كند، اعلام كرد كه " كيانوريوز" بهترين انتخاب براي ايفاي اين نقش بوده است.
هنرپيشه نامي فيلم "روز استقلال" زمانيكه "ريوز" را درحال بازي دراين فيلم علمي- تخيلي مي بيند، احساس آسودگي مي كند، چرا كه حتي تصوراينكه اين پيشنهاد را مي پذيرفت وازعهده نقش برنمي آمد، اورا آزارمي دهد.
بازيگر36 ساله فيلمهاي "مردان سياه پوش" و "من روبات " دراين باره مي گويد :"اين نقشي است كه كيانوريوز درايفاي آن كاملا موفق بوده است. زمانيكه فيلم را مي بينم و بازي او را نگاه مي كنم احساس مي كنم كه اگر من جاي وي بودم شايد فيلم را خراب مي كردم."

 

کد مطلب 161714

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