چابکسوار خراسان شمالی قهرمان هفته هفدهم سوارکاری کورس بهاره گنبدکاووس شد

رحیم فهیمان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: رقابت‌های معوقه هفته هفدهم کورس اسب دوانی بهاره گنبد با شرکت 73 راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون، تروبرد داخلی و تروبرد خارجی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات در 7 دور و به مسافت‌های 1000 و هزار و 700 متر برگزار شد افزود: در دور نخست این مسابقات که مخصوص اسب‌های ترکمن بود اسب دلدل طلا با مالکیت گلدی رحمانی، مربیگری آنابای خجندی و چابکسواری آرمین آق آتابای از خراسان شمالی به مقام قهرمانی رسید.

فهیمان اظهار داشت: در این هفته یوسف دهش، دیگر سوارکار خراسان شمالی با اسب آی تکین نتوانست جایگاهی بهتر از ششمی در دور نخست رقابت اسب‌های ترکمن بدست آورد.

وی جایزه قهرمانی چابکسوار خراسان شمالی را 20 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در پایان رقابت‌های این هفته جوایز نقدی به ارزش 263 میلیون و 320 هزار ریال به اسب‌های اول تا سوم کورسهای هفتگانه اهدا شد.

هفته نوزدهم و پایانی این رقابت ها عصر جمعه 12 خرداد ماه با شرکت سوارکارانی از خراسان شمالی و به میزبانی مجموعه سوارکاری کورس بهاره گنبد برگزار می شود.